ASSE Mercato : Claude Puel n'a toujours pas digéré un transfert

Publié par ALEXIS le 07 octobre 2021 à 11:15

Un an après le transfert de Wesley Fofana de l' ASSE à Leicester City, Claude Puel avoue que son équipe en a souffert et en souffre encore. Pour L’Équipe, il est revenu sur le transfert du défenseur central dans les dernières heures du mercato estival 2020.

ASSE : Puel, « la perte de Wesley Fofana a changé quelque chose »

Longtemps menacée de relégation, l’ ASSE s’est sauvée en toute fin de saison dernière. Ce début d’exercice, l’équipe de Claude Puel n'a toujours pas gagné le moindre match, elle occupe même la dernière place du classement Ligue 1 après 9 journées. Dans un entretien avec le quotidien sportif, il estime qu’un ressort s’est cassé au sein de son équipe depuis le transfert de Wesley Fofana à Leicester City, lors du mercato estival 2020.

Ce dernier avait été transféré au club anglais, le dernier jour du marché des transferts, le 5 octobre 2020, pour 35 M€ hors bonus. Confronté à la crise de Covid-19 et à de grosses pertes financières à cause des effets de la pandémie, l’AS Saint-Étienne avait été contraint de céder son solide défenseur central. Les Verts s’étaient retrouvés en grande difficulté presque toute la saison 2020-2021, avant de finalement réussir à se maintenir dans l’élite sur le fil, en finissant à la 11e place. L’entraîneur de l’ASSE n’a pas oublié les conséquences du départ précipité du jeune joueur formé au club.

« On avait fait un super début de saison, mais la perte de Wesley Fofana, qui était nécessaire, a changé quelque chose. Et avec la perte du diffuseur, la pandémie, que pouvions-nous faire ? Il fallait assurer les salaires des salariés et avoir un discours de vérité », a rappelé Claude Puel. Pour remplacer le défenseur de 20 ans, les Stéphanois s’étaient fait prêter les services de Pape Abou Cissé, par l’Olympiakos. Mais au bout de son contrat de six mois, il est reparti en Grèce.

L'AS Saint-Étienne n'est toujours pas guérie

Cette saison 2021-2022, le coach des Verts a promu les jeunes Mickael Nadé (22 ans) et Saïdou Sow (19 ans) pour aider Harold Moukoudi et Timothée Kolodziejczak. Le premier a fait 5 apparitions, tandis que le second a joué 6 matchs en championnat. Cependant, le souci défensif demeure, car l' ASSE a concédé 18 buts, soit la 4e pire défense du championnat derrière Clermont Foot, Bordeaux (20 buts encaissés) et Metz (19 buts encaissés).