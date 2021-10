PSG Mercato : Zidane, une révélation fracassante tombe à Paris !

Publié par JEAN-LUC D le 07 octobre 2021 à 22:15

Mauricio Pochettino va-t-il aller jusqu’au bout de son contrat avec le PSG ? En tout cas, le nom de Zinedine Zidane est de plus en plus lié au club de la capitale. Aux dernières nouvelles, les choses se précisent tout doucement entre l’ancien entraîneur du Real Madrid et la direction parisienne.

Pochettino de plus en plus menacé au PSG ?

Malgré un contrat prolongé jusqu’au 30 juin 2023 cet été, Mauricio Pochettino est de plus annoncé sur le départ. D’après les informations d’El Nacional, les dirigeants du Paris Saint-Germain sont toujours intéressés par Zinedine Zidane. Libre depuis son départ du Real Madrid, il représente une opportunité que les dirigeants parisiens voudraient attirer afin de remplacer Pochettino dont le management est de plus en plus décrié.

« Pochettino aura une courte vie au PSG. J'ai entendu de mauvaises choses à son sujet. C'est un type génial, mais en tant qu'entraîneur, il n'a pas fait une minute de tactique et l'équipe le lui demande. Il demande aux joueurs des conseils sur la façon de jouer. Je ne peux pas le croire. Il n'a jamais entraîné de champions et maintenant il a du mal à gérer de grands joueurs. D'après ce que j'ai compris, s'il continue comme ça, il aura peu de temps là-bas. Méfiez-vous de Zizou », a récemment révélé l’ancien attaquant du Real Madrid, Cassano, sur 'BoboTV', la chaîne Twitch de Christian Vieri. Et ce jeudi, la presse espagnole a lancé une bombe dans ce dossier.

L’arrivée de Zidane déjà planifiée à Paris ?

En effet, le quotidien barcelonais El Nacional assure dans son édition du jour que la possibilité de voir Zinedine Zidane à la place de Mauricio Pochettino prend de plus en plus forme au Paris Saint-Germain. Le média espagnol précise même que Nasser Al-Khelaïfi et les hautes autorités qatariennes du PSG ont d’ores et déjà planifié une arrivée de l’ancien coach du Real Madrid en cours de saison si Pochettino ne réussit à faire évoluer l’équipe dans sa façon de jouer.

Toujours selon la même source, le PSG voudrait également attirer Zidane pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat qui expire le 30 juin prochain. Les jours de l’ex-entraîneur de Tottenham pourraient donc être comptés sur le banc des Rouge et Bleu.