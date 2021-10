FC Nantes : L'équipe de Kombouaré a une nouvelle arme secrète

Publié par ALEXIS le 08 octobre 2021 à 12:58

Battu à Reims, le FC Nantes a réagi positivement contre l’ESTAC (2-0), dimanche dernier. Évoquant le succès de son équipe, Antoine Kombouaré a dévoilé le nouveau point fort de ses joueurs.

Le FC Nantes désormais redoutable sur coups de pied arrêtés

Après la victoire du FC Nantes sur l’ES Troyes AC (2-0), Antoine Kombouaré a été satisfait de la réaction de son équipe battue précédemment par le Stade de Reims (1-3). Il a même noté un point fort des Canaris lors du match de la 9e journée de Ligue 1 remporté grâce à deux buts sur des phases de jeu arrêtées. « Cette semaine, on avait surtout travaillé les coups de pied arrêtés défensifs, comme on en avait pris trois récemment sur ce genre de phase. Mais quand on travaille les coups de pied arrêtés défensifs, on les travaille aussi offensivement », a indiqué l’entraîneur du FCN.

Ses joueurs ont montré à l'occasion de ce match qu’ils ont bien gommé leurs lacunes. Mieux qu’ils ont désormais une nouvelle arme secrète. Rappelons que le FC Nantes a pris les trois points devant le promu, grâce à un coup franc réussi par Andrei Girotto (1-0, 58e) et un penalty transformé par Ludovic Blas (2-0, 69e). Pour rappel, les Nantais avaient concédé un but sur corner contre les Rémois.

Les Girondins de Bordeaux sont prévenus

L’équipe d’Antoine Kombouaré a remporté trois de ses quatre derniers matchs de championnat, soit 9 points glanés sur 12. Elle est ainsi remontée au classement, précisément à la 9e place, avec 13 points. Après la trêve internationale, les Jaune et Vert affronteront Bordeaux (16e), lors de la 10e journée du championnat, prévu le dimanche 17 octobre (15h), au Matmut Atlantique. Les Girondins seraient bien inspirés en se méfiant des Canaris sur coups de pied arrêtés.