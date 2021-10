Bordeaux Mercato : Officiel, Alain Roche quitte les Girondins

Publié par ALEXIS le 07 octobre 2021 à 19:45

Alain Roche n’est plus le directeur sportif de Bordeaux. Il a quitté les Girondins ce jeudi 7 octobre 2021. Le club a communiqué officiellement sur le départ de l’ancien défenseur du club.

Bordeaux et Alain Roche se séparent

Après seulement 13 mois au poste de directeur sportif des Girondins de Bordeaux, Alain Roche a rendu le tablier. Dans son communiqué officiel, le club au scapulaire indique « qu’Alain Roche et la direction de Bordeaux ont trouvé un accord pour mettre fin à sa mission ». « Alain Roche quitte le club. Nous lui souhaitons le meilleur dans la suite de sa carrière. Ancien joueur et dirigeant du club, nous espérons également le revoir au Haillan ou au Matlmut Atlantique au soutien d’un club qui lui est cher. L'occasion pour nous de le remercier chaleureusement pour son travail et son investissement quotidien », peut-on lire sur le compte Twitter du FCGB.

Consultant sportif depuis 2013, Alain Roche était revenu en Gironde dans le costume de dirigeant, le 20 d'août 2020. Le club appartenait encore aux investisseurs américains de King Street quand il a été nommé. Mais l'équipe a été racheté en juillet 2021 par Gérard Lopez, ancien président du LOSC et actuel propriétaire de Royal Excel Mouscron (Belgique) et du Boavista FC (Portugal).

Parcours et Palmarès de Roche avec les Girondins ?

Alain Roche est un ancien arrière central formé et révélé à Bordeaux entre 1985 et 1989 avant de rejoindre l'OM. Il est revenu chez les Marine et Blanc de 2000 à 2002. Il a donc défendu les couleurs du club logé au Château du Haillan pendant six saisons et a disputé 169 matchs (pour 6 buts marqués). Rappelons qu'Alain Roche avait été responsable des relations publiques au sein des Girondins par le passé, juste après avoir mis un terme à sa carrière de footballeur. Avec le FCGB, il a été Champion de France en 1987, vainqueur de la Coupe de France en 1986 et en 1987, puis vice-champion de France en 1988.