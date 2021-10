PSG Mercato : Newcastle veut faire coup double au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 08 octobre 2021 à 17:28

Depuis jeudi, le Fonds souverain d'Arabie Saoudite a officiellement racheté le club anglais de Newcastle ce jeudi. Et le PSG pourrait être l’une des principales cibles du club anglais lors des prochaines périodes de recrutement.

Newcastle veut rattraper City et le PSG

Actuellement 19e de Premier League, Newcastle United a changé de propriétaire depuis hier. Le club anglais est désormais la propriété du consortium PIF, le Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite, pour 352 millions d'euros. Amanda Staveley, la nouvelle copropriétaire des Magpies n’a pas tardé à annoncer la couleur pour l’avenir. La puissante femme d'affaires britannique rêve grand et ambitionne déjà de rejoindre rapidement le Paris Saint-Germain et Manchester City dans le cercle des nouveaux riches et des clubs les plus attrayants du football européen.

« Bien sûr, nous avons les mêmes ambitions que Manchester City et le PSG en termes de trophées, c'est vrai, mais cela prendra du temps. Oui, nous voulons gagner la Premier League d'ici cinq à dix ans. Cette prise de contrôle est extrêmement transformatrice. Nous voulons voir des trophées. Mais pour cela, nous avons besoin d'investissements, de temps, de patience et de travail d'équipe », a déclaré la nouvelle présidente déléguée de Newcastle United. Et pour les prochains mercatos, les nouveaux richissimes propriétaires des Geordies veulent frapper deux gros coups au Paris Saint-Germain.

Newcastle veut Mauro Icardi et Keylor Navas

D’après les renseignements divulgués par Fichajes, les dirigeants de Newcastle ont déjà inscrit les noms de Mauro Icardi et Keylor Navas sur leurs tablettes en vue du mercato hivernal. Plus dans les plans de Mauricio Pochettino, qui ne l’utilise que très peu, l’attaquant argentin est sur le marché depuis cet été. Si la Juventus Turin et certains clubs italiens sont effrayés par le salaire du numéro 9 parisien, le nouveau Newcastle peut très bien offrir au PSG une belle enveloppe pour ce deal et garantir au joueur de 28 ans les 8 millions d’euros annuels qu’il perçoit dans la capitale française.

Titulaire indiscutable depuis son arrivée en 2019, Keylor Navas doit désormais faire face à la concurrence de Gianluigi Donnarumma. Avec la place que l’ancien gardien de but de l’AC Milan commence à prendre à Paris, l’international costaricien de 34 ans pourrait être intéressé par un départ dans un nouveau club qui lui donnera toute la visibilité dont il a besoin. Seulement, les dirigeants qataris sont les ennemis géopolitiques de l’Arabie Saoudite. Reste donc à savoir si un deal est possible entre les deux clubs.