PSG Mercato : Un chouchou du Parc veut finir sa carrière à Paris !

Publié par Thomas le 10 octobre 2021 à 16:45

Visiblement, le PSG n’a pas que la faculté d’enrôler les plus grosses stars de la planète, il sait aussi les fidéliser. A l’image de Marquinhos il y a quelques jours, c’est un autre cadre du vestiaire, et chouchou du Parc qui a annoncé vouloir finir sa carrière au Paris SG. Pour le plus grand bonheur des supporters.

PSG Mercato : Verratti déclare sa flamme à Paris

Arrivé sur la pointe des pieds en 2012 en provenance du modeste club de Pescara (Serie B), le jeune Marco Verratti, alors âgé de 19 ans, ne pensait sans doute pas vivre une telle histoire d’amour avec le club de la capitale, où il est aujourd’hui une figure mythique du milieu de terrain. Malgré des blessures redondantes, le ' petit hibou ' fait l’unanimité chez les supporters Rouge et Bleu et les observateurs du football.

Impressionnant dans sa conservation du ballon et capable de s’extirper d’un pressing robuste, le champion d’Europe italien a longtemps refusé les nombreuses avances de très gros clubs européens comme le Barça où Manchester United. Et pour cause, Verratti se sent heureux à Paris ! A tel point qu’il envisage même d’y finir sa carrière.

Lors d’un entretien accordé aux confrères de France Info, le milieu parisien s’est confié sur son futur au PSG, et a fait part de son amour pour le club, et la ville " Paris m’a tout donné ! D’un point de vue footballistique, j’ai eu la chance de jouer avec et contre de grands champions, dans des grands matchs, et c’est ce que je voulais par-dessus tout. Je suis tombé amoureux du club et c’est pourquoi j’essaye toujours de donner mon maximum, rendre la confiance qui m’a été accordée. J’étais un jeune garçon qui venait d’une petite ville d’Italie retrace le joueur... quand tu as un peu plus de 18 ans ce sont tes meilleures années, et j’ai tout expérimenté ici (Paris). C’est là que je me suis construit et où j’ai rencontré l’amour. " A délcaré le joueur de 28 ans.

L’Italien a ensuite ajouté "Il me reste un peu de temps. Ce que je sais, c’est que je resterai toujours ici. ". Une véritable déclaration d’amour au PSG et ses supporters pour un joueur qui a livré il y a quelques jours encore une rencontre d’exception contre Man City, en muselant à lui seul l’entrejeu des Skyblues en Ligue des Champions.