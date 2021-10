OM : Gerson sur le banc, la polémique continue au Brésil !

Publié par Timothée Jean le 11 octobre 2021 à 11:35

Recruté cet été contre un chèque de 25 millions d’euros, Gerson ne fait pas encore l’unanimité à l’ OM. Et sa situation ne s’arrange pas avec la sélection du Brésil.

OM : Gerson mis au placard en sélection du Brésil ?

C’est ce qu’on appelle un début de saison compliqué. Dans le dur depuis quelques matchs sous le maillot de l’Olympique de Marseille, Gerson a été rappelé avec la sélection brésilienne où il espérait retrouver son meilleur niveau de jeu. Mais les choses se compliquent un peu plus pour l’international brésilien.

Alignée lors de la victoire du Brésil face au Venezuela (3-1), la recrue phare du mercato de l’OM ne s’est pas montrée à la hauteur des attentes placées en lui. Le Brésilien avait réalisé une prestation moyenne face aux Vénézuéliens, suscitant de vives critiques à son égard. Et sa situation avec le Brésil ne s’est pas vraiment arrangée, puisque ce dimanche le sélectionneur Tite n’a pas titularisé Gerson lors du choc entre le Brésil et la Colombie (0-0). Le technicien italien n’a pas non plus lancé la recrue marseillaise durant la rencontre. Cette décision n’a fait que renforcer le ressentiment de certains supporters à l’égard du joueur de 24 ans. Mais le sélectionneur brésilien a tenu à faire une précision de taille sur cette affaire.

Tite réagit à la polémique Gerson

Interrogé par le média brésilien UOL, Tite a détaillé son choix avec Gerson et a émis quelques doutes sur le positionnement du joueur marseillais. « Je considère Gerson comme un joueur de liaison. Il a d’abord joué en dix, il a joué en attaque avec son club. Il avait une position plus avancée, dans les lignes offensives. Il a davantage joué comme un joueur de liaison que comme premier ou deuxième milieu de terrain. C’est pourquoi nous l’avons choisi lui et pas Fred », a-t-il déclaré. Cette sortie du sélectionneur brésilien mettra-t-elle fin au malaise autour de Gerson ? Pas forcément.