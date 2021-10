OM Mercato : William Saliba, ses confidences sur son arrivée !

Publié par Timothée Jean le 11 octobre 2021 à 17:35

William Saliba est l'une des recrues phares de l'OM cet été. Et le défenseur central est déjà à la hauteur des espoirs placés en lui. Dans une interview accordée à L’Équipe, le capitaine des Bleuets est revenu sur ses premiers mois sous les couleurs marseillaises.

OM Mercato : Les vérités de Saliba sur son arrivée à Marseille

Cet été, l’Olympique de Marseille a considérablement renforcé en défense. Outre les arrivées de Luan Péres et Leonardo Balerdi, le club phocéen est parvenu à mettre la main sur William Saliba, un joueur qui connaît bien la Ligue 1. Après un passage à l’AS Saint-Étienne puis à l’OGC Nice, le défenseur central tricolore a décidé de poursuivre son aventure dans le championnat français, cette fois, sous les couleurs de l’OM. Il a été prêté par Arsenal sans option d’achat à l’Olympique de Marseille. Un choix que le principal concerné ne regrette pas.

Pour ses débuts à Marseille, William Saliba a en effet monté toute l’étendue de son potentiel au point d’être aujourd’hui considéré le meilleur défenseur de l’écurie marseillaise. Interrogé par L’Équipe avant le match de l’équipe de France face à la Serbie, l’international espoir a profité de l'occasion pour revenir sur son arrivée à l’OM. « J’ai été très bien accueilli par mes coéquipiers, les supporters. Pour moi, c'est un très bon choix, c'est le club qu'il fallait, avec une très bonne pression. À mon jeune âge, c'est bien de jouer dans un stade comme ça », a-t-il confié.

William Saliba : "On va revenir pour essayer de gagner"

À l’image de son équipe, William Saliba marque désormais le pas, après des débuts convaincus. Le défenseur et ses coéquipiers marseillais comptent toutefois travailler davantage pour mettre fin à cette mauvaise passe. « On a fait un gros début de saison, même si les trois derniers matches n'ont pas été positifs avec deux défaites en L1. On va revenir pour essayer de gagner », a confié le jeune défenseur central, déterminé à renouer avec le succès à Marseille. Le club phocéen reste sur une série de quatre rencontres sans victoire.