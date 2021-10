OM Mercato : William Saliba fixe ses conditions pour prolonger

Publié par Timothée Jean le 06 octobre 2021 à 10:34

Prêté par Arsenal à l’ OM, William Saliba fait déjà l’objet d’une prolongation de son contrat. Mais le défenseur français veut des assurances avant de signer un nouveau bail avec les Gunners.

OM Mercato : William Saliba bientôt prolongé à Arsenal ?

Lors du dernier mercato estival, Arsenal a accepté d’envoyer William Saliba à l’ Olympique de Marseille sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Un choix que le jeune défenseur central ne regrette pas. Absent des plans de Mikel Arteta, le joueur de 20 ans a retrouvé des couleurs à Marseille où il enchaîne les rencontres.

L'axial dispose d'un temps de jeu conséquent en ce début de saison (9 rencontres disputées, toutes compétitions confondues) et compte bien poursuivre sur cette lancée à l'avenir. Ses solides prestations dans la défense de l’ OM ont convaincu les dirigeants d’Arsenal qui comptent lui accorder une nouvelle chance en Premier League la saison prochaine. Le journaliste Fabrizio Romano a annoncé dans son podcast Here We Go qu’un retour de William Saliba était déjà prévu à Arsenal. Désireux de sécuriser l’avenir de leur joueur sur le long terme, les Gunners auraient même entamé des discussions avec le jeune défenseur central pour la prolongation de son contrat expirant en juin 2024. Mais l’ancien joueur de l’AS Saint-Étienne aurait fixé des conditions avant de prolonger.

Saliba réclame des garanties avant de prolonger

À en croire la source, William Saliba « ne veut pas venir à Arsenal et rester sur le banc ». Le jeune défenseur prêté à l’Olympique de Marseille souhaiterait avant tout recevoir des garanties sur son statut à Arsenal. L'international espoir français réclamerait donc des assurances sur son temps de jeu à Arsenal avant de prendre la moindre décision sur son avenir. « Il ne veut pas venir à Arsenal et rester sur le banc, ce n'est pas sa mentalité. Il veut jouer pour Arsenal. La saison prochaine, il fera un dossier solide pour lui-même », a confirmé son préparateur physique Nicolas Saint-Maurice.