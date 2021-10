PSG Mercato : Wijnaldum lance une première alerte au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 11 octobre 2021 à 19:05

Arrivé gratuitement au PSG durant le mercato estival, Georginio Wijnaldum a lancé une première alerte concernant sa situation. Le milieu de terrain néerlandais regrette la manière dont son aventure parisienne se passe et a tenu à le dire.

Wijnaldum : « je ne suis pas complètement heureux »

Libre le 30 juin dernier avec Liverpool, Georginio Wijnaldum a fait le choix du Paris Saint-Germain alors qu’il était annoncé tout proche de rejoindre le FC Barcelone. Titulaire indiscutable chez les Reds, l’international néerlandais de 30 ans espérait retrouver le même statut sous les ordres de Mauricio Pochettino. Mais sans compter avec la concurrence d’Idrissa Gana Gueye et Aider Herrera.

Et comme l’international sénégalais et l’Espagnol montent en puissance au fil des matchs, Wijnaldum est relégué sur les bancs des remplaçants. Une situation qui ne satisfait pas le nouveau numéro 18 des Rouge et Bleu. « J'ai beaucoup joué ces dernières années, j'ai toujours été en forme et j'ai aussi très bien réussi. C'est quelque chose de différent et il faut s'y habituer. J'étais vraiment heureux de commencer cette nouvelle étape et puis cela s'est produit... c'est très difficile », a déclaré le compatriote de Memphis Depay dans un entretien avec NOS.

Wijnaldum prêt à travailler pour s’imposer au PSG

Même s’il semble irriter par une situation qu’il n’avait pas prévue dans ses plans en s’engageant le 1er juillet dernier, Georginio Wijnaldum se dit prêt à travailler afin de gagner sa place au Paris Saint-Germain. « Je ne peux pas dire que je suis complètement heureux. Parce que la situation n'est pas celle que je voulais. Mais c'est le football et je vais devoir apprendre à gérer cela. Je suis un combattant. Je dois rester positif et travailler dur pour y remédier », a-t-il confié.

Interrogé fin septembre sur les débuts difficiles de son nouveau protégé, Mauricio Pochettino s’était montré rassurant concernant l’ancien milieu de Liverpool. « Gini est arrivé ici sans trop de présaisons et il a besoin d'un peu de temps. La présaison c'est aussi important pour installer sa famille, les enfants... Ces choses ont un impact. Mais il faut être patient avec les nouveaux joueurs et les aider à bien s'installer avec leur famille », avait expliqué l’entraîneur du Paris SG.