PSG : Neymar annonce sa retraite ! Se fout-il du Paris SG ?

Publié par ALEXIS le 12 octobre 2021 à 08:12

Neymar a fait une annonce fracassante sur son avenir avec la sélection du Brésil, le week-end dernier. Dans son commentaire sur la déclaration de la star du PSG, Jérôme Rothen estime qu’il se fout du club de la capitale.

Neymar irrespectueux du PSG selon Rothen

Après sa participation à deux coupes du monde (2014 et 2018), Neymar envisage de mettre fin à sa carrière internationale à l’issue du troisième mondial au Qatar en novembre - décembre 2022. « Je pense que c'est ma dernière Coupe du monde. Je la vois comme ma dernière parce que je ne sais pas si j'ai la force d'esprit pour m'occuper encore du football », a-t-il annoncé dans un entretien à DAZN.

Réagissant aux propos du meneur de jeu de la séleçao, Jérôme Rothen pense qu’il n’a pas de respect pour le Paris Saint-Germain, en faisant cette déclaration. « C’est une déclaration terrible pour le PSG. […] Quand on lit entre les lignes, le PSG, il s’en fout. Il y a l’amour qu’il a pour le Brésil, pour essayer de gagner une Coupe du monde. Sa dernière chance, ce sera au Qatar dans un an. Mais j’ai envie de lui rappeler ses devoirs », a laissé entendre le consultant sur RMC Sport.

« Quand tu es un joueur de cette catégorie-là, que tu es la figure emblématique d’un club depuis plus de quatre ans, que tu as prolongé de cinq ans et que tu as décidé de donner la fin de ta carrière au PSG, tu ne peux pas déclarer ça », a expliqué l’ancien footballeur international Tricolore.

Le Brésilien sous contrat au Paris SG jusqu'en 2025

Arrivé au Paris SG à l’été 2017, Neymar a prolongé son contrat le 8 mai dernier avec les Parisiens jusqu’en juin 2025. Après la Coupe du monde 2022, il lui restera encore deux saisons et demie de bail avec les Bleu et Rouge. Le Brésilien aura en ce moment, presque 31 ans. Notons que l'ancien joueur du FC Barcelone a remporté trois titres de champion de Ligue 1 (en 2018, 2019 et 2020), une coupe de France (2020), une coupe de la Ligue (2020) et 2 trophées des champions (2018 et 2020). Rappelons que le PSG a investi 222 M€ pour le recruter au Barça en espérant gagner la Ligue des champions grâce à son talent et sa technique.