OM Mercato : Nouvelle révélation explosive pour Alexis Sanchez !

Publié par JEAN-LUC D le 13 octobre 2021 à 09:43

En manque de temps de jeu à l’Inter Milan, Alexis Sanchez veut aller chercher son bonheur loin de San Siro et l’OM aimerait bien s’offrir ses services. Le prochain mercato hivernal pourrait sceller l’avenir de l’attaquant chilien chez les Nerazzurri.

Beppe Marotta veut continuer avec Alexis Sanchez

Faisant le point sur la situation d’Alexis Sanchez à l’Inter Milan, Giuseppe Bergomi, ancienne gloire du club lombard, a récemment confié au journal chilien La Tercera : « Alexis Sanchez n'a aucune chance d'être titulaire. Il jouera sûrement un bon nombre de matches, mais le duo Edin Dzeko-Lautaro Martinez est devant, il l'a montré à force de buts. Sanchez aura des opportunités en cours de saison, parce que le calendrier de l'Inter est chargé. Mais je ne crois pas qu'il devienne titulaire. »

Un constat assez éloquent du début de saison de l’attaquant de 32 ans. Désormais relégué dans la hiérarchie des attaquants derrière Lautaro Martinez, Edin Dzeko et Joaquin Correa, l’ancien joueur du FC Barcelone veut changer d’air durant l’hiver afin d’avoir plus de temps de jeu. Mais les Nerazzurri ne veulent pas forcément le laisser partir comme l’a expliqué récemment Giuseppe Marotta, le directeur sportif du champion en titre de Serie A.

« Nous le connaissons très bien, c'est quelqu'un qui a toujours envie de jouer. Quand un joueur se met en colère parce qu'il ne joue pas, c'est manifestement un joueur qui se soucie du sort de l'équipe. Ceux d'entre nous qui le connaissent savent que ces réactions qu'il a sont impromptues, instinctives. Nous allons continuer avec lui, à moins qu'il ne pense autrement », a déclaré le dirigeant italien lors de la fête du sport à Trente. Toutefois, cette position de Marotta ne semble pas faire l’unanimité à l’Internazionale.

Inzaghi a donné son aval pour la vente d’Alexis Sanchez

En effet, le Corriere dello Sport a révélé mardi soir que l’entraîneur de l’Inter Milan ne veut plus d’Alexis Sanchez dans son collectif. Simone Inzaghi aurait ainsi donné son aval à la direction afin de négocier le départ de l’international chilien lors du prochain mercato de janvier. Ne comptant pas changer d’avis sur cette question, le technicien italien aurait même déjà entamé des pourparlers avec ses dirigeants pour définir le profil du futur successeur de Sanchez. L’Olympique de Marseille et les autres courtisans de l’ancien ailier de Manchester United et d’Arsenal sont prévenus.

