Barça Mercato : Une arrivée énorme en attaque se précise !

Publié par Thomas le 08 octobre 2021 à 16:28

Même en pleine crise, les grands clubs ont cette faculté à attirer les meilleurs joueurs de la planète, une règle auquel le Barça n’échappe visiblement pas. En difficultés financières et sportives, le club blaugrana pourrait prochainement recruter un top attaquant de Premier League, sans débourser le moindre centime.

Barça Mercato : Le FC Barcelone met le paquet pour Sterling

Malgré des résultats préoccupants en championnat et en Ligue des champions, le FC Barcelone s’adonne en interne à prolonger ses grands espoirs, comme les milieux Gavi et Pedri ou encore l’attaquant Ansu Fati, tous les trois issus de la Masia et voués à un grand avenir. En parallèle, le club cherche à parfaire son effectif, notamment dans le secteur offensif. Comme l’avance le Mundo Deportivo, Joan Laporta se montre très dubitatif quant à la faculté de l’attaque actuelle à assumer les différentes échéances de la saison.

Après avoir perdu Lionel Messi, le Barça a dû recruter en urgence le Néerlandais Luuk de Jong, dont le rendement la saison passée au FC Séville laissait à désirer. Dans le même temps, Sergio Agüero n’a toujours pas disputé la moindre minute sous ses nouvelles couleurs et est attendu pour la réception de Valence après la trêve. Une situation qui a poussé les dirigeants catalans à s’intéresser à des renforts de poids. Parmi plusieurs joueurs sur la short list du Barça, un en particulier semble séduire le board barcelonais, l’attaquant de Manchester City, Raheem Sterling.

Comme l’avance le journal catalan, les Blaugranas ont reçu le feu vert de l’ailier britannique, pour qu'il ne prolonge pas chez les Skyblues. Sous contrat jusqu’en 2023 à Manchester, Sterling pourrait débarquer dès décembre à Barcelone, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.

Le Barça possède une enveloppe de 20 millions d’euros pour le mercato hivernal, une somme qui ne permettrait pas d’acheter le joueur de 26 ans mais, qui assurerait son prêt jusqu'à la fin de la saison. Tout pourrait s’accélérer dans les prochaines semaines pour un transfert historique, puisque Sterling deviendrait le premier joueur britannique à endosser la tunique barcelonaise du XXIe siècle.