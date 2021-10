Bordeaux - FC Nantes : Ludovic Blas ouvre déjà les hostilités

Publié par Timothée Jean le 13 octobre 2021 à 23:20

Ludovic Blas et le FC Nantes s’apprêtent à affronter les Girondins de Bordeaux dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Le troisième meilleur buteur du championnat a d’ailleurs envoyé un premier avertissement aux Bordelais.

FC Nantes : Ludovic Blas prévient les Girondins de Bordeaux

Après la trêve internationale, le Championnat de France reprend ses droits dès cette semaine avec un choc très attendu en Gironde. Les Girondins de Bordeaux accueillent ce dimanche le FC Nantes dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Sur une série négative de trois matchs, les Bordelais ont à cœur de mettre fin à cette mauvaise passe en remportant ce derby de l’Atlantique. Mais cette rencontre face aux Canaris s’annonce très compliquée pour les hommes de Vladimir Petković.

Après sa victoire face au promu Troyes (2-0), le FC Nantes compte poursuivre sur sa belle lancée. Les Jaunes et Verts arriveront au Matmut Atlantique avec la même soif de victoire et la rage de vaincre. C’est en cas le message qu’a fait passer Ludovic Blas lors d’une interview accordée à la chaîne du club. « Bien sûr ! On joue chaque match pour le gagner et donc on ira à Bordeaux pour s'imposer. Il va falloir bien travailler et on attend le retour des internationaux pour être au complet », a-t-il déclaré.

Le plan de Ludovic Blas pour battre Bordeaux

Ludovic Blas sait qu’il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Le match face aux Bordelais sera certainement très « difficile ». Mais le milieu offensif nantais reste confiant. Il a d’ailleurs donné un aperçu de son plan pour battre les Girondins de Bordeaux. « On se doit de jouer notre jeu, de ne pas évoluer contre-nature. Il faudra être dans le match dès les premiers instants, rentrer sur le terrain avec la bonne mentalité et faire ce qu'on sait faire ensuite. On verra ce que le scénario donnera », a-t-il recommandé. Reste à savoir si ce plan sera suffisant pour s’imposer à Bordeaux. Rendez-vous est pris dimanche prochain au Matmut Atlantique.