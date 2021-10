OM : Gerson, vers une terrible décision de Sampaoli ?

Publié par Timothée Jean le 14 octobre 2021 à 00:20

Les débuts de Gerson à l’ OM risquent de prendre une nouvelle tournure. Le milieu de terrain brésilien ne fait pas encore l’unanimité à l’Olympique de Marseille.

OM : Gerson relégué sur le banc de touche à Marseille ?

Cet été, l’Olympique de Marseille a déboursé environ 25 millions d’euros pour s’attacher les services de Gerson en provenance de Flamengo. Seulement, l’international brésilien ne parvient pas à se montrer à la hauteur des attentes placées ne lui. Auteur d’un but et d’une passe décisive depuis le début de la saison, le milieu de terrain a enchaîné des prestations décevantes lors des dernières rencontres de l’ OM. Et sa situation ne s’est pas améliorée avec sa sélection nationale.

Relégué sur le banc de touche lors du match nul du Brésil (0-0) face à la Colombie, le joueur de 24 ans fait l’objet de vives critiques sur la toile. Ces critiques ne sont pas passées inaperçues à Marseille. Une nouvelle fois décevant et surtout inefficace avec la Séleçao lors de la trêve internationale, Gerson est au centre des débats dans la cité phocéenne. Certains observateurs suggèrent dès lors à Jorge Sampaoli de l’envoyer sur le banc de touche. C’est en tout cas le souhait de la rédaction du journal Le Phocéen, pour qui cette relégation sera bénéfique pour l’OM, mais aussi pour le principal concerné.

Jorge Sampaoli devra trancher

« Doit-on laisser le Brésilien sur le banc et laisser les meilleurs joueurs du moment sur le terrain ? Ce serait ainsi le moyen pour l’ancien de Flamengo de souffler tout en regagnant sa place, s’il le mérite, à force de belles entrées », peut-on lire sur le site marseillais. Pour le moment, le transfert de Gerson à l’ Olympique de Marseille est en train de tourner au fiasco. Les matchs se succèdent et se ressemblent pour le milieu de terrain brésilien. L’entraineur Jorge Sampaoli devra prendre une décision concernant son milieu de terrain dès le retour des internationaux.