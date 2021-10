PSG Mercato : Wijnaldum, tremblement de terre au Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 14 octobre 2021 à 05:20

Arrivé librement cet été, Georginio Wijnaldum espérait de meilleurs débuts sous ses nouvelles couleurs du PSG. Et aux dernières nouvelles, le milieu de terrain néerlandais pourrait prendre une importante décision pour son avenir lors du prochain mercato hivernal.

Wijnaldum : « Je ne peux pas dire que je suis complètement heureux »

Profitant d’une interview avec la chaîne néerlandaise NOS, Georginio Wijnaldum a avoué ne pas être très satisfait de sa situation actuelle au Paris Saint-Germain. Arrivé dans la peau d’un titulaire indiscutable à Liverpool, l’international néerlandais de 30 ans est relégué derrière Ander Herrera, Idrissa Gueye et Marco Verratti dans la hiérarchie des milieux de terrain par Mauricio Pochettino. Forcément, l’ancien protégé de Jürgen Klopp accuse déjà le coup en France.

« Je ne peux pas dire que je suis complètement heureux. Parce que la situation n'est pas celle que je voulais. Mais c'est le football et je vais devoir apprendre à gérer cela. Je suis un combattant. Je dois rester positif et travailler dur pour y remédier », a déclaré Wijnaldum, déçu par ses débuts au Paris SG.

Georginio Wijnaldum prêt à quitter le PSG cet hiver ?

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2024, Georginio Wijnaldum ne compte pas supporter cette situation assez longtemps. Même s’il n’a pas réclamé expressément un bon de sortie à la direction parisienne, le milieu de terrain défensif formé Feyenoord pourrait se laisser tenter par un départ lors du prochain mercato hivernal ou l’été prochain. Proche de recruter le joueur avant que ce dernier ne décide de s’engager finalement en faveur du Paris Saint-Germain, le FC Barcelone est toujours intéressé par ses services, selon les informations de Todo Fichajes.

Toujours selon la même source, l’AC Milan et Manchester United surveillent également sa situation à Paris avec la plus grande attention et sont prêts à passer à l’offensive en cas de vente. Le média espagnol précise notamment que le Paris SG ne laissera pas filer Georginio Wijnaldum pour moins de 30 millions d’euros.