RC Lens Mercato : Un gros coup en préparation en Serie B ?

Publié par Ange A. le 14 octobre 2021 à 04:50

Actuel dauphin du Paris Saint-Germain, le RC Lens réalise un début de saison prometteur. Alors qu’un de ses éléments est annoncé sur le départ, la direction des Sang et Or prospecterait du côté de l’Italie pour assurer sa succession.

La succession de Clauss déjà ouverte au RC Lens ?

Pour son retour dans l’élite la saison dernière, le Racing Club de Lens était proche d’accrocher une place européenne. Le RC Lens semble parti pour réaliser une meilleure campagne 2021-2022. Les Sang et Or pointent à la 2e place de Ligue 1 Uber Eats derrière le Paris Saint-Germain après 9 journées de championnat. Seulement, le club artésien pourrait enregistrer un coup dur cet hiver. Auteur d’un but et trois passes décisives cette saison, Jonathan Clauss pourrait quitter Lens au prochain mercato. Le latéral droit de 29 ans serait courtisé par l’AS Monaco et l’OGC Nice. La direction lensoise ne s’opposerait pas à un transfert de Clauss, à condition de recevoir un joli chèque. Les dirigeants du RCL auraient même déjà coché un nom pour remplacer l’ancien de Bielefeld.

Un Belge en approche pour remplacer Clauss à Lens

MSV Foot assure que le Racing Club de Lens s’intéresse à Maxime Busi. Âgé de 24 ans, l’arrière droit évolue à Parme, pensionnaire de Serie B (D2 italienne). Recruté lors du mercato estival 2020, son contrat avec le club italien court encore jusqu’en juin 2025. Mais le Belge est loin d’être un titulaire au club parmesan. Il n’a disputé que trois rencontres (149 minutes), dont une seule titularisation, depuis le début de la saison. De quoi ouvrir la porte à son départ dans les prochains mois. Sa valeur marchande est estimée 4,5 millions d’euros sur Transfermarkt. Un montant dans les cordes du RC Lens. Surtout que les Sang et Or pourraient toucher bien plus en cas de vente de Jonathan Clauss.