RC Lens Mercato : Deux clubs français ciblent Jonathan Clauss

Publié par Timothée Jean le 12 octobre 2021 à 15:33

Auteur d’un bon début de saison avec le RC Lens, Jonathan Clauss risque de vivre un mercato hivernal très mouvementé. Le latéral droit fait déjà tourner la tête de plusieurs clubs de Ligue 1.

La deuxième saison de Jonathan Clauss en Ligue 1 ne passe pas inaperçue. Élu meilleur latéral droit du championnat de France lors du dernier exercice, le joueur du RC Lens poursuit sur sa belle lancée cette saison avec 3 passes décisives et 1 but en 9 rencontres. Il a été d’ailleurs récompensé avec une convocation en équipe de France.

Élément indispensable dans le onze façonné par Franck Haise au Racing Club de Lens, Jonathan Clauss rayonne par sa qualité technique et sa polyvalence (capable d’évoluer au poste de milieu droit et en attaque). Forcément, un tel potentiel attire des courtisans. Et le RC Lens doit déjà réfléchir à la stratégie à adopter concernant son défenseur dont le bail expire en juin 2023.

Foot mercato révèle en effet un intérêt de l’ AS Monaco pour Jonathan Clauss. Les dirigeants monégasques s’intéresseraient au défenseur lensois dans l’optique d’anticiper un éventuel départ de Djibril Sidibé, dont le contrat expire en juin prochain. L’international français pourrait donc être un renfort de poids à Monaco pour épauler efficacement Ruben Aguilar, qui peine à convaincre ses dirigeants. Mais l’ASM n’est pas le seul club intéressé sur ce dossier.

L’OGC Nice en embuscade

Toujours selon le média en ligne, l’OGC Nice s'est récemment positionnée et rêve d'attirer Jonathan Clauss dans ses filets. Le défenseur Youssef Atal, en difficulté cette saison, pourrait donc voir venir un sérieux concurrent lors du prochain mercato hivernal. Mais reste à savoir si la direction du RC Lens acceptera de céder son atout défensif à un concurrent direct dans le championnat et en plus en milieu de saison. Cela reste peu probable. Les Sang et Or devront sortir les barbelés pour conserver leur meilleur latéral droit.