RC Lens Mercato : Révélations de Kakuta sur son transfert d’Amiens

Publié par ALEXIS le 15 octobre 2021 à 03:25

Gaël Kakuta fait partie des nombreuses recrues du RC Lens depuis le retour du club en Ligue 1 en mai 2020. Arrivé d’Amiens SC, il a dévoilé les coulisses de son retour dans son club formateur.

RC Lens : Kakuta a repoussé des offres au profit du RCL

Gaël Kakuta avait été prêté au RC Lens en juillet 2020 pour une saison, dans un premier temps. Ayant satisfait les attentes des dirigeants du club Artois alors promu en Ligue 1, ces derniers ont levé l’option d’achat assortie à son contrat. C’est ainsi qu’il a été transféré définitivement au RCL en juillet 2021, contre un montant de 5 M€ selon Transfermarkt. En effet, le polyvalent milieu offensif a fait son retour à la maison, car il a été formé à Lens entre 1999 et 2007. Dans ses confidences sur RMC Sport, Gaël Kakuta confirme des propositions de plusieurs clubs, mais qu’il a repoussées au profit du RC Lens.

« J’avoue qu'en ayant grandi ici... J'avais d'autres propositions quand j'étais à Amiens… On me parlait d'autres clubs, mais je ne voulais rien savoir. Même gratuitement, je m'en foutais », a-t-il révélé sur la radio. « Mais dès qu'on m'a dit Lens, j'ai dit c'est bon. Je me suis dit : ’je dois aller à Lens'. Obligé de faire mon retour à au Racing Club de Lens », a raconté l'international congolais (9 sélections).

Gaël Kakuta, maître à jouer du RCL

Gaël Kakuta a certes passé 8 ans à l’Académie des Sang et Or, mais il n’a pas joué avec l’équipe professionnelle. Il avait été recruté par Chelsea grâce à son talent, à l’âge de 16 ans (en juillet 2007). Revenu à la maison, le joueur de 30 ans est aujourd’hui la pièce maitresse de l’équipe lensoise. Il est à la fois meneur de jeu, passeur décisif et buteur. La saison dernière, le N°10 des Sang et Or a marqué 11 buts et délivré 5 passes décisives, en 35 matchs disputés en championnat. Cet exercice, le natif de Lille et ses coéquipiers font un début de championnat canon. Ils sont 2es de Ligue 1 derrière le PSG après 9 journées.