Stade Rennais Mercato : Genesio menacé ? Maurice répond cash

Publié par ALEXIS le 15 octobre 2021 à 17:40

Sur une série de 3 victoires et un nul toutes compétitions confondues, le Stade Rennais a relevé la tête en Ligue 1 et en coupe d'Europe. Vu le retour en forme de l'équipe de Bruno Genesio, Florian Maurice a conforté ce dernier sur le banc de touche rennais.

Stade Rennais : Genesio conforté à son poste par Maurice

Après un début de championnat raté, le Stade Rennais s’est remis sur de bons rails en prenant 7 points sur 9, soit 2 victoires et un nul lors des trois dernières journées. L’équipe de Bruno Genesio s’est même offert le PSG (2-0) au Roazhon Park, avant la trêve internationale. En Ligue Europa Conférence, le club breton a également signé sa première victoire sur Vitesse Arnhem (2-1) aux Pays-Bas, après le nul à Rennes face à Tottenham (2-2). Menacé de limogeage, le nouvel entraîneur s’est donné une grosse bouffée d’oxygène grâce à ces résultats.

Il a même été conforté à son poste par le directeur sportif du SRFC qui n'a aucun doute qu'il est l'homme de la situation. « Quand je vais chercher Bruno Genesio, je vais chercher un entraîneur qui est dans ce que souhaite le Stade Rennais : de l’expérience pour développer de jeunes joueurs, un coach qui a entraîné des équipes en Coupe d’Europe et en Ligue des champions », a tenu à rappeler Florian Maurice sur RMC Sport.

« Je n’ai pas été chercher mon ami, mais le coach qu’il faut au SRFC »

Ce dernier précise qu’il n’a pas choisi le technicien de 55 ans par affinité. « Je n’ai pas été chercher mon ami, mais l’entraîneur qu’il faut à ce moment-là pour Rennes. Je ne fais pas du copinage. Je le prends parce qu’il est bon et parce qu’il a des résultats. Je sais que c’est de lui que j’ai besoin », a-t-il expliqué. Rappelons que Bruno Genesio et Florian Maurice ont collaboré à l’OL. Le premier a été coach des Gones entre décembre 2015 et mai 2019, tandis que le deuxième a été le patron de la cellule de recrutement de 2014 à mai 2020.

En conclusion, Florian Maurice a dévoilé l’objectif des Rouge et Noir cette saison. « On a l’ambition d’aller chercher des trophées. En championnat, des clubs sont peut-être mieux armés que nous, mais on ne sait pas ce qui peut se passer. En Conférence League, on espère aller le plus loin possible. Et pourquoi pas au bout », a-t-il indiqué.