Stade Rennais : Nouveau coup dur pour l'effectif de Genesio

Publié par Timothy le 15 octobre 2021 à 15:26

C'est un nouveau coup dur pour le Stade Rennais et pour l'un de ses joueurs. Jérémy Doku, ailier du Stade Rennais, qui revenait tout juste d’une blessure musculaire aux ischios, s’est de nouveau blessé au genou lundi. Il sera absent des terrains pendant plusieurs semaines, a annoncé l'entraîneur rennais, Bruno Genesio, ce vendredi en conférence de presse.

L'information courrait depuis quelques heures. Elle a été confirmé ce vendredi par Bruno Genesio en conférence de presse. Absent des terrains depuis sept semaines avec le Stade Rennais, Jérémy Doku s’est de nouveau blessé lundi lors d’un entraînement, « sur un geste bénin, un extérieur du pied, un geste qu’il fait plein de fois », a fait savoir Bruno Genesio.

Stade Rennais : Jérémy Doku absent jusqu'à Noël ?

Cette fois-ci, c'est le genou qui est touché. « Oui il y a de l’inquiétude. C’est le ligament latéral externe qui est touché. On verra dans dix jours pour en savoir un peu plus sur sa durée d’indisponibilité », a indiqué le coach rennais. Remarqué à l’Euro avec la Belgique, Jérémy Doku n’a disputé que les premiers matchs du mois d’août avec le Stade Rennais cette saison, avant d'être éloigné des terrains.

Bruno Genesio a indiqué que son joueur était pourtant disposé à reprendre la compétition. « C’est un coup dur. Quand un joueur se blesse, on est toujours inquiet. Il était très bien, a fait beaucoup d’efforts pour revenir, avec une fraîcheur mentale parfaite. Ce n’est jamais facile quand vous sortez d’une blessure assez longue, que vous avez fait beaucoup d’efforts pour revenir et que vous êtes fauché en plein vol. Il faut encaisser. » Si a priori cette nouvelle blessure ne devrait pas nécessiter d’opération, le club n’a pas communiqué la durée de son absence, mais on pourrait s'attendre à un retour du Belge avant Noël.

Des retours positifs pour le déplacement à Metz

Point positif, le Stade Rennais pourra compter sur le retour de Lovro Majer. Transféré du Dinamo Zagreb en fin de mercato, le milieu de terrain croate n’a joué que quelques minutes sous le maillot Rouge et Noir à Angers, avant d'être gêné par une blessure contractée en sélection. De retour d’un déplacement au Zimbabwe, le Ghanéen Kamaldeen Sulemana fera aussi partie du groupe pour défier Metz dimanche.