Stade Rennais Mercato : Loïc Badé, son gros transfert pose problème

Publié par ALEXIS le 16 octobre 2021 à 01:50

L’ascension de Loïc Badé a été freinée depuis son transfert du RC Lens au Stade Rennais. Il est transparent depuis son arrivée en Bretagne. Selon les explications de Florian Maurice, il subit le poids de son gros transfert.

Stade Rennais : Transparent, Loïc Badé écarté au profit d'Omari

Révélation du RC Lens la saison dernière, Loïc Badé a passé une seule année au sein de l’équipe de Franck Haise. Grâce à ses performances, il a tapé dans l’oeil de plusieurs clubs, notamment le Stade Rennais. Finalement transféré en Bretagne pendant le mercato estival 2021, le défenseur central a couté 17 M€. Une bonne opération pour le RCL qui l’avait recruté librement en provenance du Havre AC en Ligue 2, à l’été 2020.

Crack chez les Sang et Or, l’arrière de 21 ans n’a pas réussi son intégration au SRFC. Ses prestations ne sont pas satisfaisantes et il est comptable du début de saison raté de l’équipe de Bruno Genesio. En effet, les Rouge et Noir ont démarré la saison par 2 matchs nuls, une victoire et 3 défaites consécutives, avec Loïc Badé en défense centrale. Face aux mauvais résultats du Stade Rennais, Bruno Genesio a sorti l’ancien Lensois de son onze de départ au profit de Warmed Omari. Et ce fut le déclic ! Son équipe a enregistré 2 victoires et un nul en Ligue 1 avant la trêve internationale.

Badé sous la pression du montant de son transfert

Selon Florian Maurice, Loïc Badé a été déstabilisé par son transfert colossal et aussi par le nouveau système dans lequel il évolue sous les ordres de Bruno Genesio. « Il passe d’un système à trois défenseurs, à deux défenseurs. Il faut qu’il se réadapte, car il a joué au Havre dans une défense à quatre. Il y a des choses qui chamboulent, c’est un nouveau challenge, il y a peut-être la pression du montant qui a été investi », a-t-il expliqué. « C’est toujours délicat quand un joueur arrive et qu’il ne joue pas de manière régulière. Il est forcément touché. Il a besoin de retrouver certaines choses pour retrouver le onze », a commenté le directeur sportif du Stade Rennais.