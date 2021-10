Stade Rennais : Bonne nouvelle pour Genesio et le SRFC avant Metz

Publié par ALEXIS le 09 octobre 2021 à 14:54

Tombeur du PSG, avant la trêve internationale, le Stade Rennais affrontera le FC Metz, au stade de la Mosson, en fin de semaine prochaine. Pour ce rendez-vous, Bruno Genesio pourrait compter sur deux joueurs de retour de blessure.

Stade Rennais : Doku et Lovro Majer affutés à l'entraînement

Le Stade Rennais a bien bouclé la 9e journée de Ligue 1 avant la pause internationale. L’équipe de Bruno Genesio s’est offert le Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino (2-0), dimanche dernier au Roazhon Park. Le club breton avait pourtant des absents dans ses rangs, notamment Jérémy Doku et Lovro Majer. Blessés respectivement fin août et début septembre, le Belge et la recrue estivale croate du SRFC ont fait leur retour à l’entraînement cette semaine. Ils ont mis la période des matchs internationaux à profit pour se remettre en jambe.

Sur des images postées par le club du président Nicolas Holveck, l’on voit bien le virevoltant ailier et le milieu offensif arrivé du Dinamo Zagreb très appliqués et affûtés. En l’absence de ses joueurs internationaux, le Stade Rennais (11e) prépare le match face au FC Metz (18e), le 17 octobre prochain (15h), pour le compte de la 10e journée du championnat.

Le Belge et le Croate dans le groupe du SRFC à Metz ?

Jérémy Doku (19 ans) et Lovro Majer (23 ans) ont encore une bonne semaine devant eux pour retrouver des sensations et évacuer toute crainte de rechute. Si tout se passe bien, ils devraient être aptes pour le déplacement des Rouge et Noir en Moselle. Pour rappel, Doku a été touché à la cuisse le 22 août lors de la victoire des Rennais sur le FC Nantes (1-0), alors que Majer a été victime d’une blessure à la hanche avec sa sélection de Croatie lors de la trêve internationale de septembre 2021.