Real Madrid : Ballon d'Or, des soutiens pour Benzema en Ligue 1

Publié par Ange A. le 16 octobre 2021 à 09:00

Récent vainqueur de la Ligue des Nations, Karim Benzema est un candidat crédible au Ballon d’Or cette année. Le buteur du Real Madrid peut compter sur d’importants soutiens en Ligue 1.

Ballon d’Or, enfin la bonne pour Benzema ?

De retour en sélection nationale cet été, Karim Benzema vient de soulever son premier trophée majeur avec les Bleus. L’attaquant du Real Madrid a remporté la Ligue des Nations avec l’équipe de France. Buteur en demi puis en finale contre l’Espagne, l’avant-centre de 33 ans a été l’un des acteurs majeurs du sacre des Bleus. Auréolé de son premier titre en sélection, KB9 réalisait déjà un début de saison canon avec le Real, leader de La Liga. Avec 10 réalisations et 7 passes décisives, le natif de Lyon est le joueur le plus décisif en ce début de saison. Au vu de ses prouesses, le nouveau capitaine des Merengues figurent ainsi parmi les nominés pour le Ballon d’Or. Président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas milite pour son ancien protégé.

De gros soutiens pour KB9 dans l’élite

Pour Jean-Michel Aulas, l’attaquant du Real Madrid « est de ceux qui pensent à leur équipe, non à leurs statistiques, sa présence change un match ». « Le foot a besoin de joueurs comme lui. Karim Benzema Ballon d’Or, une évidence », a noté le président de Lyon sur Twitter. Nouvel entraîneur du Lille OSC, Jocelyn Gourvennec milite également en faveur de l’ancien Lyonnais. L’entraîneur des champions de France en titre estime que KB9 a « l’étoffe pour remporter ce trophée ». « C’est un joueur exceptionnel et cela ne date pas d'aujourd’hui. Ce qu’il a fait en Ligue des nations est du niveau du Ballon d’or. Il sait tout faire et fait tout très bien », a indiqué le coach qui serait « très heureux » de voir le joueur de 33 ans sacré cette année.

Avant Aulas et Gourvennec, d’anciens lauréats du trophée comme Ronaldo et Cannavaro avaient déjà apporté leur soutien au numéro 9 des Merengues. Reste à savoir s’il sera le successeur de Lionel Messi, également favori au sacre final.

