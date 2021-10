ASSE : Ruffier réclame un gros montant à l'AS Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 16 octobre 2021 à 13:55

Viré de l’ ASSE en janvier dernier pour ''faute grave'', Stéphane Ruffier poursuit son ancien club. Il exige des dommages et intérêts pour avoir été licencié abusivement selon lui, à six mois de la fin de son contrat.

L' ASSE aurait prévu 2 M€, Ruffier exigerait 5 M€

Le dossier ASSE - Stéphane Ruffier n’est toujours pas refermé, même si le gardien de but est parti du club ligérien en janvier 2021, alors qu’il lui restait encore six mois de contrat. Le portier de 35 ans a en effet traduit la direction stéphanoise devant le tribunal des prud'hommes. Selon les informations de L’Équipe, le litige sera jugé en début d’année en 2022. La source croit également savoir que Stéphane Ruffier réclame le montant de 5 M€ (salaire de 6 mois et dédommagement compris). Licencié par l’AS Saint-Étienne pour « faute grave », il conteste évidemment la décision des ses anciens dirigeants.

« Le Basque devrait plaider notamment une perte de chance professionnelle et réclamer jusqu'à 5 M€. Une somme en dessous de ce qu'aurait prévu l' ASSE. Le club stéphanois aurait provisionné seulement 2 M€. Ce qui correspond schématiquement à l'argent que Stéphane Ruffier aurait dû toucher, s'il était allé jusqu'au bout de son contrat (en juin 2021) », a expliqué le quotidien sportif.

Le verdict du litige connu en 2023 ?

D’après les indiscrétions du média, « la procédure s'annonçant longue, une condamnation définitive du club - si condamnation il y a - ne devrait pas intervenir avant 2023 ». Stéphane Ruffier a défendu les couleurs de Stéphanoise pendant 9 saisons consécutives entre 2011 et 2020. Arrivé de l’AS Monaco à l’été 2011, il a été le gardien de but N°1 jusqu’en février 2020 et sa mise à l’écart par Claude Puel, au profit de Jessy Moulin, son éternelle doublure. Le natif de Bayonne a totalisé 383 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot des Verts.