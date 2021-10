PSG : L’affaire Wanda Nara ébranle déjà Icardi et le Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 17 octobre 2021 à 18:03

Wanda Nara a lancé une bombe sur les réseaux sociaux en annonçant avec fracas son divorce avec l'attaquant du PSG, Mauro Icardi. Et au lendemain de cette décision de la sulfureuse présentatrice et femme d’affaires, la vie n’est pas rose chez l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Affecté par sa séparation, Icardi absent à l’entraînement du jour

Après plus de sept ans d’idylle, le mariage entre Mauro Icardi et Wanda Nara bat de l’aile depuis l’annonce surprenante de la femme d’affaires argentine de 34 ans. Mannequin, femmes d'affaires, Wanda Nara est également célèbre en Italie pour son rôle de consultante pour la chaîne de télévision Mediaset. Sa vie suscite donc un grand intérêt de l'autre côté des Alpes. Samedi en début de soirée, la jeune dame a annoncé sa rupture avec le numéro 9 du Paris Saint-Germain sur son compte Instagram.

Selon les rumeurs venues d’Argentine, la cause de cette décision tonitruante de Wanda Nara trouve son explication dans une affaire d’infidélité du buteur de 28 ans, l’épouse d’Icardi ayant parlé de « salope » dans son message adressé à son compagnon qui aurait brisé leur famille pour cette dernière. Touché par cette brusque nouvelle, le protégé de Mauricio Pochettino a raté l'entraînement du Paris Saint-Germain ce dimanche. Le club de la capitale a pondu un communiqué à ce sujet.

Communiqué du PSG sur l'absence de Mauro Icardi à l'entraînement

À 48 heures du match de Ligue des Champions contre le RB Leipzig, Mauro Icardi était absent du Camp des Loges pour l’entraînement du Paris Saint-Germain. Selon le quotidien sportif L’Équipe, l’international argentin a snobé l’entraînement du jour, particulièrement affecté par son divorce avec son épouse et agent, Wanda Nara.

Cependant, le PSG assure à travers RMC Sport que « Mauro Icardi a eu l’autorisation du club pour motif familial et n’a pas participé à l’entraînement ce matin. » Et tandis que la mannequin a d’ores et déjà quitté la capitale française ce dimanche midi avec ses enfants comme elle l’a montré dans sa story Instagram, Mauro Icardi, lui, serait de son côté particulièrement affecté.