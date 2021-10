PSG-Leipzig : La compo de Paris pour ce choc en Ligue des champions

Publié par Thomas le 18 octobre 2021 à 10:44

Quelques jours après sa victoire poussive contre des Angevins conquérants, le PSG reçoit le RB Leipzig en Ligue des champions. Un match crucial pour MauricioPochettino et ses hommes, qui doivent gagner à tout prix s’ils veulent assurer leur qualification pour les huitièmes de finale. À cette occasion, Paris pourra compter sur le retour de nombreux joueurs clés de l’effectif, de quoi dessiner un onze ultra-compétitif.

Ligue des champions : De gros retours au PSG face à Leipzig

Difficile de dresser un bilan à ce stade de l’année de l’équipe Rouge et Bleu. Si sur la forme, les Parisiens réalisent un début de saison très convaincant (1ère place du groupe A en LDC et leader de Ligue 1), sur le fond, ces derniers peinent encore à se montrer impériaux dans le jeu et à rassurer les supporters. Contre le SCO d’Angers, le PSG a obtenu un succès à l’arraché, grâce à un penalty controversé en toute fin de match (Mbappé, 87’).

Si Paris tarde tant à imposer son hégémonie en Ligue 1, c’est en partie à cause de nombreuses absences récurrentes de joueurs clés depuis la reprise. Avec la trêve internationale, le PSG était privé ce vendredi de ses sud-américains. Un manque considérable qui a pesé contre le SCO. Heureusement pour le club de la capitale, toutes ses stars seront de retour ce mardi contre le RB Leipzig. Après sa victoire éclatante contre Manchester City, le PSG a l’occasion de creuser l’écart dans son groupe de Ligue des champions. Le club allemand, de son côté, reste sur deux défaites de rang et verrait une défaite au Parc comme synonyme d’élimination.

À cette occasion, Mauricio Pochettino devrait aligner une équipe ultra-compétitive à tous les postes. Si ces dernières semaines la grande inconnue était le poste de gardien, ce casse-tête devrait être réglé au moins contre Leipzig, à cause de la blessure de Keylor Navas. De même pour la défense, le milieu et l’attaque parisienne où tout semble se dessiner dans l’esprit du coach argentin.

Composition probable du PSG contre Leipzig :

Gardien : G. Donnarumma

Défenseurs : N. Mendes, P. Kimpembe, Marquinhos, A. Hakimi

Milieux de terrain : A. Herrera, M. Verratti, I. Gueye

Attaquants : Neymar, L. Messi, K. Mbappé

Absent durant toute la phase allée de la Ligue des champions (suspension), Angel Di Maria fera son grand retour dans le groupe contre Leipzig (match retour) le 3 novembre prochain. En attaque, l’Argentin Mauro Icardi ne s’était pas entraîné ces derniers jours pour des raisons familiales, l’ancien joueur de l’Inter devrait ainsi débuter sur le banc. L’Italien Marco Guida, habituellement sur les pelouses de Serie A, arbitrera son 4e match de Ligue des champions ce mardi.