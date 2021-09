PSG : Après Man City, Al-Khelaïfi lance une phrase magique à Messi

Publié par JEAN-LUC D le 29 septembre 2021 à 19:24

Après la victoire du PSG face à Manchester City, Nasser Al-Khelaïfi est allé féliciter ses joueurs dans le vestiaire. Buteur face aux Citizens, Lionel Messi a eu droit à une petite phrase bien mystérieuse de la part du président du club de la capitale.

Al-Khelaïfi demande à Messi de terminer le job

Le président du Paris Saint-Germain était ravi du succès de ses hommes mardi soir face à Manchester City (2-0), à l’occasion de la deuxième journée de Ligue des Champions. L’homme d’affaires qatari est donc passé les féliciter dans le vestiaire à l’issue de la rencontre. Avec un message pour Messi. Saluant l'ensemble des joueurs de Mauricio Pochettino un par un, le patron de l’écurie francilienne est venu embrasser Neymar et Kylian Mbappé, qui sont restés assis pendant l'accolade avec Al-Khelaïfi.

De son côté, Lionel Messi s’est levé pour recevoir les encouragements de son président. Une fois devant le septuple Ballon d’Or, le ministre qatarien lui a lancé cette phrase : « One goal, now finish. 'Un but, maintenant fini !" » Une manière de dire qu’avec ce premier but inscrit sous ses nouvelles couleurs, Lionel Messi est désormais comme libéré pour aider le PSG à atteindre l’objectif final en Ligue des Champions. De son côté, le joueur, lui, n’a pas caché sa joie d’avoir ouvert son compteur avec les Rouge et Bleu.

Messi heureux d’avoir ouvert son compteur

Suite à un une-deux bien senti avec Kylian Mbappé, Lionel Messi a scellé le succès du PSG d'une magnifique frappe dans la lucarne gauche du portier de Manchester City. Un premier but qui sonne comme les vrais débuts de la Pulga dans son aventure parisienne, lui qui a été freiné par un passage en sélection puis une blessure. Un moment que l’ancien capitaine du FC Barcelone attendait depuis ses débuts en Ligue 1.

« J’en avais très envie. J’ai très peu pu jouer récemment, et seulement un match au Parc des Princes. Ce n’était que mon second match ici aujourd’hui. Je m’adapte petit à petit à ma nouvelle équipe et à mes coéquipiers. C’est très important de gagner et de continuer à grandir. Il faut continuer », a expliqué la Pulga au micro de Canal+.

