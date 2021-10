PSG : Neymar, Paredes, énorme coup dur avant de défier Leipzig

Publié par Thomas le 18 octobre 2021 à 16:44

Après sa victoire étincelante contre Manchester City, le PSG reçoit ce mardi le RB Leizpig dans le cadre de la troisième journée de Ligue des champions. Si Paris part grand favori contre des Allemands derniers du groupe A, son entraîneur Mauricio Pochettino a reçu deux terribles nouvelles, qui devraient totalement impacter la rencontre.

PSG : Neymar et Paredes out face à Leipzig

Ce n’est décidément pas le début de saison rêvé pour l'attaquant brésilien Neymar. Après un début de championnat en demi-teinte, le joueur de 29 ans fait de nouveau face à ses vieux démons. Comme annoncé par plusieurs médias et confirmé par Mauricio Pochettino ce lundi en conférence de presse, Neymar ne sera pas de la partie contre Leipzig en Ligue des champions.

Le Brésilien est touché aux adducteurs. « Neymar Jr présente des douleurs aux adducteurs depuis son retour de l'équipe nationale et devra prolonger une période de soins de quelques jours avant un retour normal avec le groupe », a communiqué le club parisien dans la foulée.

Pochettino est néanmoins resté optimiste sur la gravité de la blessure de son joueur. « La priorité est toujours la santé des joueurs. C'est un petit problème et on espère que ce n'est qu'une question de jours avant de le retrouver », a déclaré le coach du Paris Saint-Germain en conférence de presse.

Une grosse déconvenue pour le PSG, qui devra se présenter ce mardi avec une attaque inédite. Dans le même temps, le club francilien devra faire sans la présence de Leandro Paredes, lui aussi forfait à cause des matchs internationaux. L'Argentin s’est blessé au quadriceps droit vendredi dernier, il est attendu après la prochaine trêve internationale (mi-novembre).

Une liste d’absents qui s’allonge

Contre Leipzig, Paris est dans l’obligation de gagner s’il veut s’assurer une qualification pour les huitièmes de finale. Si les Rouge et Bleu acteront le retour de nombreux internationaux sud-américains contre le club allemand (Marquinhos, Messi...), ces derniers devraient connaître encore de grosses absences, en plus de Neymar et Paredes.

Suspendu lors de la demi-finale perdue contre Manchester City la saison dernière, Angel Di Maria purgera ce mardi son dernier match. Sergio Ramos devra lui aussi encore patienter avant de faire partie du groupe parisien. Le défenseur espagnol continue les entraînements individuels sous contrôle du staff médical et est attendu prochainement avec le groupe.

Composition probable du PSG contre Leipzig :

Gardien : G. Donnarumma

Défenseurs : N. Mendes, P. Kimpembe, Marquinhos, A. Hakimi

Milieux : A. Herrera, M. Verratti, I. Gueye

Attaquants : J. Draxler, K. Mbappé, L. Messi