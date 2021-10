PSG : Enorme révélation sur Pavard qui s'était comparé à Hakimi

Publié par Thomas le 18 octobre 2021 à 22:30

Tout juste vainqueur de la Ligue des Nations avec les Bleus, le défenseur du Bayern Munich, Benjamin Pavard, a fait les gros titres ce lundi, en se considérant plus complet que la recrue star du PSG, Achraf Hakimi. Si cette sortie médiatique n’a pas manqué de faire polémique, elle a surtout provoqué dans la foulée des révélations incroyables sur la vie du joueur, qui devraient faire pâlir Didier Deschamps.

PSG : Après sa comparaison avec Hakimi, Pavard dans le viseur de Molina

Bien connu de la sphère footballistique, le lanceur d’alerte français, Romain Molina, a encore délivré des révélations fracassantes sur les dessous du foot business. Nouvelle cible cette fois-ci, le défenseur du Bayern Munich, Benjamin Pavard. Dans l’actualité ce lundi après s’être considéré plus complet que Achraf Hakimi du PSG et que Alexander-Arnold de Liverpool, le champion du monde 2018 a éveillé les critiques des observateurs du ballon rond.

"S'il me fait confiance (Didier Deschamps), ce n'est pas parce qu'il aime bien mes beaux yeux ou mes beaux cheveux. Il est conscient de mes qualités. Sur le papier, c'est peut-être moins sexy Pavard que (Achraf) Hakimi ou (Trent Alexander) Arnold, mais je trouve que défensivement je suis plus complet. J'aurais aimé être plus respecté en France, car je suis Français, mais après je ne vais pas forcer les gens à aller regarder les matchs en Allemagne. Les vrais qui regardent le football connaissent les performances que j'ai faites et que je fais", a déclaré le joueur de 25 ans. Plusieurs fans s'étaient alors insurgés clamant un manque d'humilité du joueur.

Ni une ni deux, il n’en fallait pas plus pour que le journaliste Romain Molina ne dévoile un des péchés mignons du défenseur tricolore, les sorties nocturnes. Le lanceur d’alerte a en effet partagé sur son compte Twitter, que le joueur est un grand amateur de soirées et que cela est même un problème pour la suite de sa carrière. "Si Pavard parle de ses performances en soirée, en effet, il est imbattable. Le staff avait déjà noté qu'il avait des soucis pour enchaîner des allers-retours comme avant, donc assez certain qu'il ne jouera plus latéral dans quelques années."

Pour rappel, Molina avait récemment dévoilé que le monde du football était gangréné par des soirées intempestives et l’apparition de nouvelles drogues prisées par les jeunes joueurs. Son dernier tweet fait donc écho à ses précédentes révélations sur les travers extrasportifs des footballeurs.