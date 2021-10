PSG : Première grosse décision de Pochettino contre Leipzig !

Publié par JEAN-LUC D le 19 octobre 2021 à 14:47

Mauricio Pochettino était face à la presse lundi après-midi. L’entraîneur du PSG a fait le point sur son groupe pour la réception du RB Leipzig, mardi soir, à l’occasion de la 3e journée de la Ligue des champions. Le coach argentin a pris une grande décision pour cette rencontre.

Icardi absent des entraînements depuis sa rupture avec sa femme

Depuis la sortie fracassante de Wanda Nara annonçant sur les réseaux sociaux leur séparation, Mauro Icardi est au plus mal. « Encore une famille détruite à cause d’une sal.... », avait notamment écrit la femme d’affaires de 34 ans sur son compte Instagram avant de se désabonner des pages de son époux et de supprimer toutes leurs photos communes. Depuis, l’attaquant alimente lui-même l’affaire en postant des photos sur son compte Instagram. Il s'est même affiché ce dimanche à Milan en compagnie de sa femme, avec deux cœurs en émoji, laissant penser à une réconciliation.

Une hypothèse rapidement détruite par la présentatrice télé qui a posté une photo de sa main accompagnée du commentaire : « J’aime mieux ma main sans bague. » Selon plusieurs sources proches du Paris Saint-Germain, l’attaquant de 28 ans est totalement effondré. Il ne s'est même pas présenté aux entraînements du Paris SG, dimanche et lundi. Mais le numéro 9 du PSG peut compter sur le soutien de son entraîneur et de son club dans ces moments de chagrin.

Mauro Icardi dans le groupe du PSG contre Leipzig

Avec son histoire de coeur avec Wanda Nara, Mauro Icardi était incertain pour la rencontre de ce mardi soir contre le RB Leipzig, à l’occasion de la 3e journée de phases de groupes de la Ligue des champions. Finalement, l’ancien capitaine sera bel et bien présent pour la réception de l’équipe allemande. En conférence de presse, Mauricio Pochettino a annoncé que son joueur va faire partie du groupe retenu pour le choc européen contre l’actuel 8e de Bundesliga, même s’il a laissé planer un doute sur sa disponibilité.

« Concernant Mauro Icardi et ses problèmes personnels, il n’a pas pu s’entraîner aujourd’hui, mais il est dans le groupe pour demain. Nous verrons ce soir quelle est la situation et s’il peut jouer ou non », a déclaré l’entraîneur parisien. Reste à savoir l’état d’esprit du joueur au moment où le Paris Saint-Germain va enchaîner les rencontres alors que Neymar et Leandro Paredes sont indisponibles.