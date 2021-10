Barça Mercato : Ousmane Dembélé, le compte à rebours est lancé !

Publié par Timothée Jean le 19 octobre 2021 à 21:09

Le FC Barcelone met la pression sur Ousmane Dembélé, dont le bail expire en juin prochain. Les Catalans veulent une réponse imminente de leur attaquant français, mais rien ne laisse penser qu’ils l’auront de sitôt.

Barça Mercato : Un ultimatum fixé à Ousmane Dembélé ?

Le FC Barcelone n’a pas l’intention de revivre un scénario à la Lionel Messi, parti gratuitement au PSG cet été. Les dirigeants catalans ont alors entamé une campagne en interne afin de prolonger leurs joueurs dont le bail expire en juin prochain. La direction du Barça est ainsi parvenue à boucler la prolongation de bail d’ Ansu Fati et Pedri. Par contre, les négociations avec Ousmane Dembélé se compliquent de plus en plus.

En effet, l'attaquant français n'a toujours pas donné son aval pour prolonger son contrat expirant en juin prochain avec le FC Barcelone. À quelques mois du terme de son engagement, l’ancien attaquant du Stade Rennais met donc sa direction dans une position très délicate. Si sa situation contractuelle n’évolue pas, Ousmane Dembélé sera libre de négocier avec le club de son choix dès cet hiver. Et ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour l’accueillir. Manchester United et la Juventus seraient déjà à l’affût pour arracher sa signature. Conscient de cette menace, la direction du Barça aurait alors fixé un ultimatum au Champion du monde 2018.

Ousmane Dembélé va-t-il prolonger à Barcelone ?

Le journal Sport révèle en effet que la direction du FC Barcelone aurait demandé à Ousmane Dembélé qu’il statue sur son avenir le plus rapidement possible. Selon le média espagnol, le club catalan aurait même fixé le mois d'octobre comme date limite pour clore ce dossier. L’attaquant barcelonais n’aura donc plus que « la semaine prochaine, tout au plus » pour trancher. Va-t-il prolonger ou partir ? L’incertitude plane encore sur l’avenir du Français. Pour l’heure, une chose est sûre : le Barça n’a pas l’intention de perdre gratuitement son joueur recruté à prix d’or. Les dirigeants catalans ont déboursé environ 140 millions d’euros pour le faire venir en provenance du Borussia Dortmund. Ils espèrent donc toucher quelques millions d’euros sur un éventuel départ de "Dembouz".