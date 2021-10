PSG : Grosse surprise dans le 11 de Pochettino face à Leipzig !

Publié par JEAN-LUC D le 19 octobre 2021 à 20:39

L'UEFA vient de dévoiler les compositions d'équipes officielles du match de Ligue des Champions entre le PSG et le RB Leipzig. Mauricio Pochettino, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, a fait un choix fort surprenant dans son onze de départ face aux Allemands.

PSG : Keylor Navas préféré à Donnarumma

À un peu plus d'une heure du coup d'envoi de la troisième journée des phases de groupes de la Ligue des Champions, les équipes de départ du Paris Saint-Germain et du RB Leipzig sont désarmais connues. Contre toute attente, Mauricio Pochettino a décidé d'aligner d’entrée Keylor Navas dans les cages. Revenu blessé après les matches internationaux, le gardien international costaricien était pourtant incertain pour cette rencontre face au huitième du championnat de Bundesliga.

Alors qu’il était le grand favori pour débuter, Gianluigi Donnarumma va donc finalement attendre sur le banc et attendre que son coéquipier monte des signes d’incapacités afin d’espérer faire son entrée sur la pelouse du Parc des Princes. Au milieu de terrain, l'entraîneur des Rouge et Bleu a fait le choix de reconduire le trio Marco Verratti -Ander Herrera et Idrissa Gueye qui avait été excellent lors de la victoire face à Manchester City (2-0), lors de la deuxième journée de cette compétition européenne.

Comme contre les Citizens, l’international italien de 28 ans sera devant la défense en sentinelle tandis que ses deux partenaires vont évoluer en relayeurs pour harceler les milieux adverses. En attaque, sans Neymar, forfait, c’est Julian Draxler qui est aligné au poste d’ailier gauche pour accompagner Lionel Messi et Kylian Mbappé. Mauro Icardi, en pleine crise sentimentale avec son épouse Wanda Nara, est finalement absent.

Trois semaines après le succès face à Manchester City (2-0) en forme de match référence, Mauricio Pochettino a décidé de reconduire quasiment la même équipe face au RB Leipzig ce mardi au Parc des Princes, à 21 heures. À part Draxler et Navas, c’est quasiment la même équipe contre les hommes de Pep Guardiola qui est alignée par le Paris Saint-Germain ce soir contre les Allemands.

Les équipes de départ du PSG et du RB Leipzig

La composition du PSG :

Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Herrera, Verratti, Gueye - Messi, Mbappé, Draxler.

La composition de Leipzig :

Gulácsi - Klostermann, Simakan, Orban, Angeliño - Mukiele, Laimer, Adams, Haidara - Nkunku - André Silva.