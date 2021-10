Bordeaux Mercato : Laurent Blanc au FCGB ? Sa réponse ferme

Publié par Timothée Jean le 21 octobre 2021 à 12:35

Le nom de Laurent Blanc est souvent associé aux Girondins de Bordeaux pour prendre les rênes de l’équipe première. Mais l’entraîneur français, actuellement en poste au Qatar, a lâché une réponse ferme aux Bordelais.

Voici quelque temps maintenant que le nom de Laurent Blanc est annoncé avec insistance aux Girondins de Bordeaux. Lors du dernier mercato estival, le coach français était pressenti pour faire son retour au FCGB, son ancien club. Les nouveaux dirigeants du club bordelais se sont séparés de Jean-Louis Gasset et cherchaient un nouvel entraîneur pour le remplacer. Le président Gérard Lopez et son staff ont prospecté avant de porter leur choix sur Vladimir Petkovic.

Si l’ancien sélectionneur de la Suisse a pris les commandes des Girondins de Bordeaux, les rumeurs d’un possible retour de Laurent Blanc continuent néanmoins de courir en terre girondine, d’autant plus que les Girondins réalisent un début de saison décevant. Mais l’ancien entraîneur du PSG a coupé court aux rumeurs. Il n’a pas l’intention d’entraîner un club européen pour le moment. « Un retour en Europe ? Ce n'est pas d'actualité (…) Je suis au Qatar et pour l'instant il n'y a que ça qui m'intéresse », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à l’AFP.

Laurent Blanc se concentre sur sa mission au Qatar

Libre depuis son départ de Paris Saint-Germain en juin 2013, Laurent Blanc n’a pas manqué de sollicitation. Mais l’ancien manager des Girondins de Bordeaux a fait le choix de s’exiler. Il a rejoint le club d’Al-Rayyan au Qatar et reste concentré sur son nouveau club. « Je prends du plaisir à entrainer au Qatar. Ça durera ce que ça durera, un an, un an et demi, deux ans, ou deux mois... Je n'en sais rien. C'est une aventure humaine [...] Ce n'est pas un manque d'ambition », a-t-il ajouté.