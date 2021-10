FC Nantes : Kombouaré craint sérieusement Clermont Foot

Publié par ALEXIS le 21 octobre 2021 à 18:55

Tenu en échec par les Girondins à Bordeaux (1-1), le FC Nantes va tenter de renouer avec la victoire contre Clermont Foot 63, samedi (17h). Antoine Kombouaré n’est pas serein contre le promu qui donne du fil à retordre à ses adversaires.

FC Nantes : Kombouaré, « Clermont toujours aussi efficace et solide »

Le FC Nantes avait signé une belle victoire sur l’ES Troyes AC (2-0), avant de se faire accrocher par les Girondins de Bordeaux, lors de la journée suivante de Ligue 1. Pour relancer son équipe en quête de points pour remonter au classement, Antoine Kombouaré ne regarde pas du tout Clermont Foot 63 de haut. Bien au contraire, il se méfie du promu qui lui avait infligé une défaite (2-1) en match amical pendant la préparation estivale. « L’équipe de Clermont Foot a quand même évolué. C’était une équipe qui jouait beaucoup sur la possession et la possibilité de développer son jeu offensif. Maintenant, elle a compris qu’il faut aussi bien défendre, être solide et bien contrer. Mais elle est toujours aussi efficace, solide », a souligné le coach du FCN.

Le coach du FCN évoque « une équipe redoutable »

Les Canaris sont 9e et les Clermontois 14e, mais seulement un point sépare les deux adversaires de la 11e du championnat. L’équipe d’Antoine Kombouaré se ferait donc doubler en cas de défaite. « Cette rencontre sera peut-être même plus compliquée que celle jouée contre Troyes. Parce que Clermont est un promu qui joue sans complexe, avec un jeu en place, de la possession. Cette formation pratique un beau football et elle est efficace », a-t-il prévenu. Le technicien kanak ne tarit pas d’éloges l’équipe entrainée par Pascal Gastien. « C’est une équipe qui a cette capacité à jouer que ce soit à domicile ou à l’extérieur et elle peut embêter beaucoup d’équipes. C’est une équipe redoutable », s’est-il enflammé.

Consignes de l'entraîneur des Canaris

Toutefois, Antoine Kombouaré a demandé aux joueurs du FC Nantes de faire le job au Stade de la Beaujoire. Mais comment y parvenir ? « On a besoin d’être plus solide défensivement. On doit améliorer notre capacité à mieux jouer, à amener le ballon dans les trente derniers mètres adverses et travailler notre finition, aussi dans la dernière passe. Il ne faut pas se précipiter. Ce sera à nous de bien défendre de leur poser des problèmes parce qu’ils prennent aussi des buts. J’espère juste qu’on pourra gagner samedi », a-t-il indiqué.