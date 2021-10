OL : Ligue Europa, Juninho évoque un pas vers la qualification

Publié par ALEXIS le 22 octobre 2021 à 11:14

Auteur d’un 3e succès en Ligue Europa, jeudi soir, l’ OL a fait un grand pas vers la qualification pour les 16e de finale. Juninho s’est réjoui pour son équipe après la victoire renversante sur le Sparta Prague (3-4), mais il attend la confirmation lors des matchs retour.

OL : Juninho attend la confirmation après 3 victoires

Mené (2-0) après seulement 20 minutes de jeu, l’ OL a réussi à renverser le Sparta Prague en République tchèque, lors de la 3e journée de la phase de poule de l’Europa League. Auteur d’un doublé, Karl Toko Ekambi fait partie des buteurs de l’Olympique Lyonnais avec le capitaine Houssem Aouar et le Brésilien Lucas Paqueta. Grâce à cette victoire, la 3e des Gones dans la compétition, ils restent en tête du Groupe A avec 9 points, devant le Sparta Prague (4 points), Glasgow Rangers (3 points) et Brondby IF (1 point). De quoi réjouir le directeur sportif du club rhodanien.

« Trois matchs, trois victoires. On fait un pas vers la qualification. Il faudra encore confirmer dans deux semaines à la maison », a-t-il réagi. Rappelons que l’ OL reçoit le club tchèque, le 4 novembre au Groupama Stadium, pour le compte de la 4e journée. En cas de victoire, l’équipe de Peter Bosz serait qualifiée avant les 2 dernières journées.

Juninho « Il faut de l’humilité et beaucoup de travail »

Après avoir félicité les joueurs lyonnais, Juninho leur a demandé de rester concentrés, afin d’éviter toute surprise désagréable. « On va garder le positif, c’est le caractère que l’équipe a montré pour renverser la vapeur. […] On doit rester attentif, mais je félicite les joueurs pour leur réaction. Il y a eu beaucoup de mouvements, on a fait courir l’adversaire. L’équipe a été très équilibrée. Il faut garder cela. Il faut de l’humilité, beaucoup de travail », a-t-il conseillé. Avant de conclure par la promesse suivante : « On a tout pour faire une très bonne saison. »