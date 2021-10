OM-PSG : Enorme coup dur pour Marseille avant le Classico !

Publié par Thomas le 22 octobre 2021 à 15:44

À quelques jours d’un OM-PSG qui s’annonce déjà bouillant, l’Olympique de Marseille a reçu une nouvelle terrible. Les Phocéens pourraient être privés de leur recrue la plus étincelante de ce début de saison contre l’ogre parisien.

OM : Cengiz Ünder absent contre le PSG ?

Il faudrait remonter aux années 2010 pour voir un OM aussi séduisant en championnat. 3e de Ligue 1, les Olympiens confirment leur très bon mercato opéré l’été dernier, en proposant un football divertissant avec des hommes en forme comme Dimitri Payet, ou encore la recrue Cengiz Ünder. L’attaquant turc est arrivé cet été à l’ OM en prêt de l’AS Roma. Peu connu en France, le joueur de 24 ans a rapidement mis les fans marseillais dans sa poche, grâce à ses fulgurances et sa très bonne entente footballistique avec le reste de l’équipe. Titulaire depuis la reprise, ce dernier pourrait cependant louper le choc contre le PSG ce dimanche, au grand dam de son entraîneur.

En conférence de presse ce vendredi, Jorge Sampaoli est essentiellement revenu sur le nul concédé contre la Lazio la veille en Europa League, et a fait part de l’état physique de ses joueurs à deux jours du Classico. Le technicien argentin a mentionné une gêne musculaire de sa recrue turque, qui pourrait possiblement l’écarté des terrains contre Paris. "Cengiz Under a une petite gêne qu'il a ressenti au match d'hier, on va voir s'il peut être disponible pour dimanche", a déclaré le coach, tout en mentionnant que le reste de l'effectif serait opérationel. Ce dernier a ensuite dévoilé qu’une décision serait prise ce samedi.

Paris vraiment favori ?

Rencontre incontournable de notre chère Ligue 1, le Classico a souvent tourné à l’avantage des Rouge et Bleu ces dernières années, notamment depuis le passage sous pavillon Qatari.

Néanmoins cette saison, pas sûr que l’hégémonie parisienne soit autant de mise que les saisons passées. Et pour cause, l’Olympique de Marseille est peut-être à son meilleur niveau depuis des années, et jouera à domicile, un détail non négligeable. C’est simple, depuis le début du championnat, l’OM n’a perdu qu’un seul match à domicile sur 6 rencontres. De son côté, le Paris Saint-Germain peine encore à convaincre et enchaîne les performances moyennes depuis la reprise. En outre, rarement un Classico ne s'était annoncé aussi aléchant.