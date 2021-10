Stade Rennais : Une très bonne nouvelle pour le SRFC avant Strasbourg

Publié par Thomas le 22 octobre 2021 à 16:14

Auteur d’un début de saison délicat, le Stade Rennais revit depuis plusieurs semaines en enchaînant les très bonnes performances. Après 3 victoires de rangs, le SRFC a déroulé avec un nouveau succès, cette fois-ci en Ligue Europa Conférence contre la modeste équipe de Mura. Ce week-end, les Rouge et Noir recevront une surprenante équipe strasbourgeoise entraînée par un certain Julien Stéphan. À cette occasion, le club a reçu une excellente nouvelle.

Stade Rennais : Genesio donne des nouvelles de Sulemana et Doku

Sorti à la mi-temps contre le club Slovène, la recrue Kamaldeen Sulemana a inquiété les supporters Rouge et Noir, qui craignaient une éventuelle blessure. Véritable sensation depuis son arrivée en terres bretonnes, le Ghanéen est devenu indispensable dans l’effectif de Bruno Genesio.

Sa sortie prématurée ce jeudi a été justifée par son entraîneur aujourd’hui en conférence de presse. Selon le coach rennais, ce changement a été fait dans un but préventif. "C’était dans ma logique de préserver les uns et les autres. Sur un terrain difficile, je n’avais pas envie qu’il se prenne un mauvais coup, ou qu’il se mette dans le rouge", a déclaré Bruno Genesio. L’attaquant de 19 ans ne souffre donc d’aucun pépin physique et sera sauf grosse surprise reconduit sur l’aile de l’attaque rennaise ce dimanche.

Concernant Jérémy Doku, l’entraîneur du Stade Rennais s’est montré prudent quant à une éventuelle date de retour. Blessé contre le FC Nantes fin août, la recrue la plus chère du SRFC avait connu une rechute au genou la semaine dernière. « C’est une blessure particulière, qui dépend beaucoup de la sensation sur le terrain. On verra quand il reviendra sur le terrain », a expliqué l’entraîneur des Rouge et Noir.

Son retour pourrait intervenir « après la trêve internationale (mi-novembre), ou peut-être juste avant Lyon (7 novembre). On verra au jour le jour quasiment ». Son retour dans l’effectif devrait cependant créer quelques maux de têtes à Genesio, qui semblait avoir trouvé une certaine harmonie offensive avec Laborde et Terrier en pointe.