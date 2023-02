OM : Une pépite de Marseille accusée de trahison après la défaite

Publié par Timothée Jean le 27 février 2023 à 16:23

Quelques heures seulement après la lourde défaite de l’ OM face au PSG (0-3), un jeune joueur marseillais a joué un vilain coup à son club.

Ce fut une soirée frustrante pour l’Olympique de Marseille. Deuxième de Ligue 1, l’ OM avait l’occasion dimanche soir de se rapprocher un peu plus du leader du championnat, le Paris Saint-Germain. Mais les Marseillais, réunis dans une ambiance de gala au Vélodrome, ne sont jamais parvenus à trouver le chemin des filets face aux Parisiens. Bien au contraire, l’ OM est sorti la tête basse de cette rencontre décisive dans la course au titre.

Les Marseillais ont coulé à domicile en s’inclinant 3 buts à 0 face aux Parisiens. À la suite de cette défaite, plusieurs joueurs de l’ OM sont pointés du doigt pour la prestation décevante. C’est notamment le cas de Nuno Tavares et Éric Bailly, qui ne sont pas parvenus à stopper un Kylian Mbappé en grande forme. Un autre jeune joueur de l’ OM fait lui aussi parler de lui. Il s’agit d'Enzo Sternal qui se retrouve au coeur d’une grosse polémique après un étonnant like sur Instagram.

OM : Après son like polémique, Enzo Sternal présente ses excuses

Le jeune attaquant de 15 ans a en effet commis une erreur quelques heures après la défaite de l' OM dimanche soir face au PSG. Il a liké un post Instagram de Kylian Mbappé, qui célébrait la victoire du club de la capitale au vélodrome. Un geste qui n’a pas du tout plu aux supporters marseillais. Ces derniers se sont rapidement pris au jeune joueur sur la toile. Face à l'ampleur de la polémique, Enzo Sternal s'est alors senti obligé de s'excuser sur son compte Instagram. « Je tiens à m’excuser d’avoir liké un post non approprié et réitère mes excuses envers l’ensemble des supporters et du club », a-t-il posté.

Accusé de trahison, le jeune international U15 a tenu à clamer son amour pour les pensionnaires du Vélodrome, assurant qu’il donnerait tout pour défendre les couleurs phocéennes. « Je suis un joueur du grand club qu’est l’OM, un fan de la première heure et je donnerais tout pour ses couleurs », a-t-il conclu.