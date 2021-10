RC Lens Mercato : Facundo Medina évoque son objectif au RCL

Publié par ALEXIS le 22 octobre 2021 à 21:14

Recrue estivale 2020 du RC Lens, Facundo Medina est revenu sur son transfert au CA Talleres (Argentine). Il assure que son adaptation s’est faite sans problème.

Facundo Medina « venu au RC Lens avec l’envie de s’améliorer et réussir »

Après une saison au RC Lens, Facundo Medina s’est présenté en conférence de presse, ce vendredi, avant le match contre le FC Metz dimanche (15h). Il est surtout revenu sur son adaptation en Ligue 1. « Il m’a été très facile de m’adapter, grâce en particulier aux joueurs du groupe et à l’ensemble de l’institution du RCL. Mon intégration a été facile. Maintenant, il ne me manque plus qu’à maîtriser le français et ce sera parfait », a-t-il fait savoir.

Le défenseur central a signé au Racing Clubs en juillet 2020 pour 4 ans contre 3,5 M€ d'indemnité de transfert. Son transfert en Europe lui a permis d’être appelé 2 fois en sélection A d’Argentine et a pris part aux JO-2020 disputés à l'été 2021. « Je suis aussi venu avec l’envie de réussir, il y a l’envie de s’améliorer jour après jour. Il y a aussi eu la sélection d’Argentine qui est arrivée. C’était une grande étape sur le plan individuel », a-t-il déclaré.

Titulaire 8 fois cette saison en Ligue 1, l’international argentin fait partie des joueurs clés de l’équipe de Franck Haise, actuel dauphin du PSG. « Je pense que nous réalisons une bonne saison jusqu’à maintenant, après je pense qu’il est important d’avancer étape par étape, de gagner en donnant toujours le meilleur de nous-mêmes », a-t-il noté.

L'Argentin concentré sur « le match très important » contre Metz

Le RC Lens avait été battu par le Montpellier HSC (1-0) au stade de la Mosson, lors de son dernier match en championnat. Et ce dimanche, Facundo Medina et ses coéquipiers ont à coeur de renouer avec la victoire, face au FC Metz, au stade Bollaert devant leur bouillant public. « Nous avons un match très important qui arrive et nous allons essayer de gagner pour continuer notre route. Il faut avancer pas à pas et quand la saison sera terminée, nous verrons où nous en serons », a confié le joueur de 22 ans.