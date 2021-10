RC Lens : Le gros regret de Haise sur la défaite à Montpellier

Publié par ALEXIS le 18 octobre 2021 à 20:01

Le RC Lens est toujours 2e de Ligue 1 malgré sa défaite à Montpellier (1-0), dimanche. Mais Franck Haise n’a pas du tout apprécié le match livré par son équipe.

RC Lens : Haise, « on n’a pas bien attaqué la première période »

Deuxième de Ligue 1 avant la 10e journée du championnat, le RC Lens n’a pas pris de point face au Montpellier HSC. Les Sang et Or se sont inclinés sur un but de l'excellent Téji Savanier (47e). Malgré tout, ils sont toujours dauphins du PSG au classement avec 18 points. En effet, le RCL n’a pas réussi à maintenir l’écart avec ses poursuivants, dont l’ OM qui n’est plus qu’à un point avec un match de retard. De quoi laisser des regrets à Franck Haise. Selon ce dernier, son équipe a raté son entame de match.

« On n’a pas bien attaqué cette première période, globalement ça été insuffisant. Ce n’est pas le Lens de d’habitude, beaucoup moins entreprenant », a-t-il noté. « On fait par contre une bonne deuxième période, sans être efficace, on a eu des occasions pour égaliser, ce qui n’aurait pas été volé, mais ce n’était pas notre soir. Mais faire une mi-temps sur deux, ce n’est pas volé non plus de perdre ce match », a commenté le coach du RC Lens.

« Mon regret, c’est de n’avoir pas su faire notre jeu »

Ce match perdu contre le MHSC au Stade de la Mosson a laissé un arrière-goût amer à Franck Haise. « Mon regret, c’est de n’avoir pas su faire notre jeu, nous ont été loin du compte, c’est mon premier vrai regret. La deuxième période, c’est que j’attends de l’équipe. J’attends de mon groupe un match de 90 minutes pas 45 », a-t-il indiqué. Les Lensois ont pourtant bien mis à profit la trêve internationale de deux semaines pour recharger les batteries et préparer la reprise comme l’avait assuré leur entraîneur. Pour rester sur le podium, le Racing Club doit réagir dès la prochaine journée, face au FC Metz, le dimanche 24 octobre (15h), à Bollaert.