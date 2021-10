PSG Mercato : Messi fait une première demande colossale au Qatar

Publié par JEAN-LUC D le 23 octobre 2021 à 09:44

Recrue phare de Leonardo lors du mercato estival passé, Lionel Messi nourrit de grandes ambitions pour le PSG. D’ailleurs, la star argentine aurait déjà formulé une demande colossale à ses nouveaux dirigeants pour les prochaines périodes de recrutement.

Messi demande au PSG de vendre un attaquant

À peine arrivé, Lionel Messi a déjà maille à partir avec un autre attaquant du Paris Saint-Germain. En effet, selon les révélations du média EL Nacional, Mauro Icardi en veut toujours à son compatriote de 34 ans qui serait à l’origine de son éviction en sélection depuis plus de trois ans. La tension monte déjà entre les deux hommes et l’ancien capitaine du FC Barcelone pourrait avoir la peau de son coéquipier de 28 ans.

Cela tombe bien puisque le Paris SG cherche aussi à se débarrasser d’un joueur qui se laisse submerger par ses problèmes de coeur avec son épouse et agent, Wanda Nara, pour ne pas s’entraîner durant quatre jours. Arrivé durant l’été 2020 pour 50 millions d’euros, l’ancien attaquant de l’Inter Milan pourrait aller poursuivre sa carrière dans un autre club. Et Lionel Messi a un plan pour permettre au PSG d’utiliser Icardi pour frapper un gros coup hivernal de janvier.

Un échange entre le PSG et le Barça dans les tuyaux ?

Déjà autorisé par le Paris Saint-Germain à rater l’entraînement dimanche pour « motif familial », Mauro Icardi était encore absent lundi pour la même raison. Et même s’il a repris l’entraînement jeudi, le natif de Rosario ne semble plus vraiment dans les plans des dirigeants parisiens qui lui cherchent déjà une porte de sortie. Et d’après El Nacional, l’option qui a les faveurs des dirigeants et aussi celle de Lionel Messi c’est de procéder à un échange incluant Sergio Agüero.

Le nouveau numéro 30 du PSG espère pouvoir évoluer avec le Kun au Barça, mais cela n’a pas été possible à cause des difficultés du club catalan à assumer sa prolongation. Aujourd’hui au PSG, le sextuple Ballon d’Or fait le forcing afin de retrouver son compatriote du côté du Parc des Princes. Mauro Icardi pourrait donc en faire les frais. Reste maintenant à savoir si le Barça envisage également un tel deal.