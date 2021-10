LOSC Mercato : Un joli coup à 7 M€ se précise chez les Dogues

Publié par Ange A. le 23 octobre 2021 à 10:14

Suite au départ de Mike Maignan à l’AC Milan, le Lille OSC a misé sur Ivo Grbic. Le portier prêté par l’Atlético Madrid commence à donner satisfaction. Au point où son avenir pourrait s’écrire sur la durée avec le LOSC.

Un cadre confirme la montée en puissance de Grbic au LOSC

Après des débuts difficiles, Ivo Grbic prend ses marques dans les cages du Lille OSC. Mercredi en Ligue des champions, le portier croate a permis au LOSC de sauver le point du match nul contre le FC Séville. Entraîneur des gardiens lillois, Christophe Revel s’est exprimé sur la progression du portier de 25 ans. Interrogé par L’Équipe, le technicien explique les dessous de la montée en puissance de Grbic. Il révèle notamment qu’il a fallu attend un travail tant « psychologique » pour le metre dans la peau d’un numéro 1 que « physique ». « Il a aussi fallu travailler physiquement : du gainage, un travail de force explosive, d’appuis, de mobilité. C’était un grand longiligne [1,95m] qu’il a fallu dynamiser », a confié l’encadreur nordiste au quotidien sportif.

Un transfert à Lille dans les tuyaux ?

Ivo Grbic est prêté à Lille avec une option d’achat estimée entre 7 et 8 millions d’euros. Au vu des progrès qu’il réalise, le Croate semble bien parti pour voir le LOSC lever cette clause. Reste maintenant à savoir si l’Atlético Madrid reste enclin à céder son portier encore sous contrat jusqu’en 2024. AS révélait récemment que le club espagnol suivait de près les performances de son gardien de but. Andrea Berta, le directeur sportif du champion d’Espagne, s’entretiendrait avec Grbic après chacune de ses rencontres. Ceci pour lui manifester la confiance du club. D’après la source, un retour du Croate comme doublure voire comme successeur de Jan Oblak n’est pas à exclure.