PSG Mercato : Salah lâche une annonce explosive sur son avenir

Publié par JEAN-LUC D le 23 octobre 2021 à 22:10

Époustouflant en ce début de saison, Mohamed Salah fait partie des priorités du PSG pour la succession de Kylian Mbappé. Mais l’attaquant de Liverpool sait ce qu’il veut pour la suite de sa carrière.

Mohamed Salah déclare sa flamme à Liverpool

Arrivé à l’été 2017 en provenance de l’AS Roma contre un chèque de 42 millions d’euros, Mohamed Salah brille depuis quatre ans sous le maillot de Liverpool avec 137 buts en 214 matchs toutes compétitions confondues. Sous contrat jusqu’en juin 2023, un départ pourrait être envisagé pour l’été prochain s’il ne renouvelle pas avec les Reds, selon les informations du Daily Mirror. Toutefois, si son nom est bien associé au Paris Saint-Germain et au Real Madrid, l’international égyptien ne semble pas du tout pressé de quitter le club de la Mersey de si tôt.

En effet, profitant d’un entretien avec Sky Sports vendredi, le double Ballon d’Or Africain (2017 et 2018) a ouvertement avoué vouloir terminer sa carrière à Liverpool, renvoyant la balle dans le camp de sa direction. « Cela ne dépend pas de moi, mais... si vous me demandez, j'aimerais rester (à Liverpool, NDLR) jusqu'au dernier jour de ma carrière de footballeur, mais je ne peux pas en dire grand-chose. Ce n'est pas entre mes mains », a-t-il répondu. « Cela dépend de ce que veut le club, pas de moi », a ensuite répété Salah, relancé sur la question.

« Pour le moment, je ne me vois jamais jouer contre Liverpool. Ça me rendrait triste. C'est difficile, je ne veux pas en parler, mais cela me rendrait vraiment triste. Pour le moment, je ne me vois pas jouer contre Liverpool, mais nous verrons ce qui se passera à l'avenir », a précisé le capitaine la sélection d’Égypte. Cependant, même s’il veut poursuivre l’aventure avec les Reds, Mohamed Salah a des exigences pour l’avenir.

Mercato PSG : Mohamed Salah a posé ses conditions

En effet, d’après les renseignements recueillis par le tabloïd britannique The Guardian, Mohamed Salah, qui perçoit actuellement 12 millions d’euros par an à Liverpool, se montre très gourmand dans ses exigences financières pour son futur nouveau contrat. D’ailleurs, pour le convaincre de parapher un nouveau bail, le club anglais va devoir casser sa tirelire puisque l’ancien ailier de Chelsea réclame tout simplement le plus gros salaire de l’histoire des Reds.

La chaîne américaine ESPN indique que Virgil van Dijk est actuellement le joueur le mieux payé de l’effectif de Jürgen Klopp avec des revenus de 18,5 millions d’euros annuels. Toujours selon ESPN, le partenaire de Sadio Mané veut émarger à 35 millions d’euros par saison s’il devait parapher un nouvel engagement. Cependant, les propriétaires américains de Liverpool, The Fenway Sports Group, ne comptent pas lui accorder un tel salaire. Le PSG est donc prévenu.