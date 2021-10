OM-PSG : Les compos tombent, Sampaoli prêt à prendre un risque !

Publié par JEAN-LUC D le 24 octobre 2021 à 15:53

L’ OM accueille le PSG ce dimanche à 20h45 au stade Vélodrome en clôture de la 11e journée de Ligue 1. À quelques heures de ce premier Classique de la saison 2021-2022, la presse spécule déjà sur les compositions d’équipes probables de Jorge Sampaoli et Mauricio Pochettino.

L’équipe du PSG en 4-2-3-1 avec Abdou Diallo

Ce dimanche, en clôture de la 11e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain sera sur la pelouse de l’Olympique de Marseille à 20h45. Selon la presse, Mauricio Pochettino pourrait faire quelques choix forts pour ce choc entre l’OM et le PSG. Selon plusieurs sources proches du club de la capitale, Pochettino va opter pour un 4-2-3-1 avec Kylian Mbappé en pointe.

Alors que le jeune portugais Nuno Mendes montre plutôt de belles choses depuis son arrivée durant le mercato estival, le coach argentin du Paris Saint-Germain va préférer Abdou Diallo dans le couloir gauche de la défense parisienne ce soir face aux hommes de Jorge Sampaoli. Si l'Olympique de Marseille dispose d'un groupe au complet pour le Classique, ce n’est pas tout à fait le cas du Paris Saint-Germain, qui compte trois absents.

En effet, Sergio Ramos est toujours en phase de reprise tandis que Leandro Paredes et Sergio Rico sont blessés. Toutefois, Neymar, récemment gêné aux adducteurs, et Mauro Icardi, en proie à des problèmes conjugaux, font bien partie du groupe communiqué par Pochettino pour cette affiche OM-PSG.

Le onze de départ du PSG face à l’OM

Navas – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo – Veratti, Gueye – Messi, Neymar, Di Maria - Mbappé.

OM : Sampaoli prêt à prendre le risque avec Ünder

Du côté de l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli a dévoilé son groupe pour affronter le Paris Saint-Germain ce dimanche soir au Stade Vélodrome. Finalement, l’entraîneur marseillais est prêt à prendre le risque avec son ailier turc Cengiz Ünder annoncé incertain vendredi en raison d'une gêne à un mollet. Selon L'Équipe, l'OM va se présenter en 3-2-4-1 avec Pau Lopez dans les cages, protégé par une défense à trois joueurs composée de William Saliba, Duje Caleta-Car et Luan Peres, de la droite vers la gauche.

Valentin Rongier et Boubacar Kamara sont attendus devant la défense tandis que Mattéo Guendouzi et Dimitri Payet seront positionnés un cran plus haut sur le terrain. Cengiz Ünder, à droite, et Gerson, à gauche, évolueront sur les côtés de l'attaque marseillaise et tenteront de servir Arkadiusz Milik, seul en pointe.

La compo probable de l'OM

Lopez - Saliba, Caleta-Car, Peres - Rongier, Kamara - Ünder, Guendouzi, Payet, Gerson - Milik.