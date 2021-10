PSG Mercato : 0€, un nouveau coup à la Donnarumma se dessine

Publié par Ange A. le 25 octobre 2021 à 09:15

Le Paris Saint-Germain semble vouloir reconduire la recette du dernier mercato estival. Leonardo, le directeur sportif du PSG, a de grandes chances de frapper un nouveau coup à zéro euro à l’AC Milan.

Ça sent pour le PSG dans ce dossier à 0€

Le Paris Saint-Germain a réalisé un mercato low-cost de qualité cet été. Le PSG a recruté de grands noms du football sans verser la moindre indemnité de transfert à leurs clubs. Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Giorginio Wijnaldum ont rejoint Paris gratuitement. Pour le prochain mercato estival, Leonardo semble parti pour refaire le coup. Le directeur sportif parisien devrait encore signer une grosse recrue à zéro euro en provenance de l’AC Milan. En fin de contrat chez les Rossoneri, Franck Kessié est en effet annoncé dans la capitale l’été prochain. Calciomercato vient de livrer de nouvelles révélations concernant le futur du milieu de 24 ans.

Le verdict pour Kessié déjà connu ?

Le portail italien assure que les positions entre l’AC Milan et Franck Kessié ne devraient plus se rapprocher. Comme avec Gianluigi Donnarumma, le club lombard ne voudrait pas faire de folie en répondant aux nouvelles prétentions salariales de l’Ivoirien. Lequel devrait donc quitter le vice-champion d’Italie gratuitement au terme de la saison. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain et Leonardo dans ce dossier. Cette saison, le natif d’Ouragahio (Côte d’Ivoire) compte un but en huit apparitions. Il est encore loin du niveau de performances affiché lors de la dernière campagne. Il avait terminé l’exercice 2020-2021 avec 14 réalisations et 6 passes décisives en 50 matchs. De quoi taper dans l’œil du PSG qui a préféré se montrer patient pour cette cible. Un choix qui devrait donc s’avérer payant d’ici l’été prochain sauf énorme revirement.