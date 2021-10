PSG Mercato : Succession Mbappé, Leonardo tient un crack à 40M€

Publié par JEAN-LUC D le 26 octobre 2021 à 11:03

Outre la piste menant à Erling Haaland du Borussia Dortmund, le PSG scrute aussi d’autres cieux afin de dénicher l’oiseau rare en vue de la succession de Kylian Mbappé. Aux dernières nouvelles, le club de la capitale serait sur les traces d’un coup prestigieux à l’étranger.

Mercato PSG : Leonardo tient le nouveau Kylian Mbappé

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain semble de plus en plus incertain, Leonardo est bien obligé de se tourner vers le marché des transferts en vue de préparer sa succession. Si les noms de Robert Lewandowski (Bayern Munich), Erling Haaland (Borussia Dortmund) et Mohamed Salah (Liverpool) reviennent régulièrement comme les choix prioritaires, le directeur sportif du PSG pourrait finalement créer la surprise avec un nom moins ronflant, mais prometteur.

En effet, selon les dernières nouvelles des médias étrangers, le successeur de Kylian Mbappé pourrait se trouver en Autriche. Sensation de ce début de saison en Europe avec le RB Salzbourg, Karim Adeyemi serait notamment sur la short list du Paris Saint-Germain. Auteur de 14 buts en 18 matchs toutes compétitions confondues cette saison, l’attaquant de 19 ans attire déjà du beau monde.

À en croire Sky Sport Allemagne, Leonardo s’est récemment rapproché de l’entourage du jeune international allemand pour manifester l’intérêt du Paris Saint-Germain. Les décideurs de l’équipe parisienne pensent que Karim Adeyemi a le profil idéal pour être le potentiel successeur de Kylian Mbappé, qui pourrait négocier librement avec le club de son choix à compter du 1er janvier prochain. Mais le Paris SG n'est pas seul sur le coup.

Le PSG face à une bataille colossale pour Adeyemi

Estimé à 40 millions d’euros par sa direction, Karim Adeyemi devrait être l’un des tubes de l’été 2022. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2024, le buteur du RB Salzbourg est dans le viseur de presque toutes les grosses écuries d’Europe. La chaîne allemande révèle notamment qu’en dehors du Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, l'Atlético Madrid, l’Inter Milan, le Real Madrid et Liverpool sont également positionnés sur ce dossier.

Le VfL Wolfsburg, le RB Leipzig et le Borussia Dortmund devraient aussi se manifester pour Adeyemi dans les prochaines semaines. Gaucher, rapide et technique, le natif de Munich est capable d’évoluer à la fois dans l'axe que sur un côté de l’attaque. Le profil parfait pour prendre la place d’un Kingsley Coman, qui ne souhaite pas prolonger son contrat avec le Bayern. Tandis que le Borussia Dortmund souhaite en faire le successeur d’Erling Haaland qui devrait quitter la Bundesliga à l’issue de la saison. La bataille s’annonce rude sur ce dossier.