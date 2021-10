Barça Mercato : La proposition folle de Laporta à Dembélé !

Publié par Thomas le 26 octobre 2021 à 12:03

C’est l’un des feuilletons les plus complexes du Barça et il pourrait se régler dans les semaines à venir. Chaque jour plus proche d’un départ de Catalogne l’été prochain, l’attaquant tricolore Ousmane Dembélé s’est vu recevoir une proposition extraordinaire de la part de ses dirigeants, qui souhaitent à tout prix prolonger leur joyau.

Barça Mercato : Laporta met la pression sur Dembélé

Malgré un début de saison pour le moins décevant, la direction barcelonaise ne perd pas son objectif premier, qui est de reconstruire son effectif, en opérant des signatures à coût zéro, et en blindant les contrats de ses grandes promesses d’avenir. À l’instar de Pedri ou Ansu Fati, qui ont récemment convenu une prolongation XXL avec le club blaugrana (avec à chaque fois une clause d'un milliard d’euros), c’est désormais l’attaquant des Bleus Ousmane Dembélé qui fait l’objet d’une pression constante de la part du Barça pour renouveler son bail en Catalogne.

Si son aventure à Barcelone n’a jamais été un long fleuve tranquille, Dembouz garde la confiance intacte de ses dirigeants, qui lui vouent encore une carrière radieuse, malgré de nombreux pépins physiques. À 24 ans, Dembélé n’a toujours pas réussi à s’imposer réellement dans l’effectif du club, à cause de blessures à répétition, qui ont freiné sa progression.

En fin de contrat en juin prochain dans la cité catalane, l’ancien Rennais est plus que jamais associé à un départ vers l’Angleterre, où plusieurs clubs mènent une lutte sans merci pour l’enrôler. Néanmoins, le président du Barça, Joan Laporta, aurait déjà établi un plan redoutable pour conserver son joueur, tout en n’y perdant pas financièrement.

Comme l’avance le Mundo Deportivo, le FC Barcelone se donne un mois de délai pour parvenir à persuader Dembélé de prolonger. L’objectif de Laporta est de baisser le salaire de l’international tricolore, tout en incluant des primes très lucratives à son contrat. Ces primes ont pour objectif, d’obliger le joueur de 24 ans à enchaîner les rencontres et ainsi éviter les nombreuses absences des saisons passées, qui ont beaucoup pénalisé le Barça. Des conditions qui font figure d’ultimatum pour l’attaquant, qui, s’il les refusait, acterait son départ vers la Premier League. Tout devrait se décanter dans les prochaines semaines donc.