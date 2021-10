Barça Mercato : C’est fait, Laporta boucle une précieuse signature

Publié par Timothée Jean le 20 octobre 2021 à 18:21

Après plusieurs semaines de négociations, le président Joan Laporta vient de boucler une belle signature au Barça. L’officialisation de ce deal devrait tomber dans les prochaines heures.

Barça Mercato : Le dossier Ansu Fati enfin réglé !

L’histoire d’amour entre Ansu Fati et le FC Barcelone va se poursuivre. Le jeune attaquant espagnol (18 ans) est devenu indispensable au sein de l’attaque du Barça et son retour de blessure fait beaucoup de bien au club catalan. Le jeune attaquant se plaît en Catalogne et n’a pas l’intention de changer d’air de sitôt. Actuellement lié au FC Barcelone jusqu'en juin 2022, Ansu Fati aurait pu voir son contrat être renouvelé automatiquement pour deux saisons supplémentaires. Mais la direction du Barça, très attachée à son nouveau prodige, a décidé de le récompenser autrement et plus dignement.

Les dirigeants catalans ont en effet entamé des discussions avec le clan du jeune joueur afin de prolonger son bail de cinq années supplémentaires. Cette prolongation longue durée permettrait au Barça de sécuriser l’avenir de son jeune joueur, convoité par plusieurs cadors européens, dont le PSG et Manchester City. Elle permettrait aussi au principal concerné de voir son salaire actuel augmenter de façon considérable. Après semaines de réflexion, l’ailier polyvalent aurait finalement donné son accord pour prolonger son aventure au Barça. Mundo Deportivo assure que l’affaire serait déjà bouclée entre les deux parties. Il ne resterait plus que l’officialisation de cette signature et elle ne saurait tarder.

La date d’officialisation d’Ansu Fati

La source assure en effet que l’officialisation de la prolongation d’Ansu Fati devrait intervenir ce jeudi, à trois jours du Classico contre le Real Madrid. Le jeune joueur devrait prolonger son contrat jusqu’en juin 2027 avec le Barça. À l’image de Pedri, sa clause devrait être fixée à plus d'un milliard d'euros afin de dissuader les éventuels prétendants. Cette prolongation actée en interne est la preuve manifeste que le FC Barcelone s’active pour sécuriser ses joyaux. Le FC Barcelone ne veut surtout pas revivre un scénario à la Lionel Messi, parti gratuitement au PSG. Le prochain à passer dans les bureaux du Camp Nou pourrait être Ousmane Dembélé, dont le bail expire en juin 2022.