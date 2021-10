PSG : Insolite, un joueur parisien dévalisé par une prostituée !

Publié par Thomas le 27 octobre 2021 à 13:23

L’information a tout d’une mauvaise blague. Dans la nuit de mardi à mercredi, un joueur du PSG aurait été cambriolé dans sa voiture en plein milieu du Bois de Boulogne, alors qu’il était arrêté à un feu rouge. Son agresseur n'est autre qu’une prostituée.

PSG : Insolite, une prostituée dévalise un joueur

C’est une scène pour le moins cocasse, dont se serait bien passé le joueur parisien et dont l’identité n’a toujours pas été révélée. La police a été appelée vers 20 heures pour le vol d'un portefeuille. Selon les rapports, alors que la voiture s'arrêtait à un feu rouge, une prostituée est entrée dans la voiture et a pris plusieurs objets de valeur au joueur, dont un portefeuille et un téléphone qui se trouvaient dans l'habitacle. Le joueur a ensuite été invité à se rendre à un établissement spécifique afin de récupérer ses biens, ce qui a été fait. Le joueur s'est réservé le droit de déposer plainte, avec des dommages-intérêts fixés à environ 200 €.

Twitter s’empare du fait divers

L’annonce n’a pas manqué d’enflammer la Twittosphère, où de nombreux internautes y sont allés de leurs spéculations pour connaître l’identité du joueur. "Ça a vraiment été une mauvaise semaine pour Messi !", s'amuse @J0ecitizen, après la performance décevante de la star argentine ce week-end lors du Classico.

"Ptdrrrr sinon leurs voitures à 300 000 balles minimum n'ont pas la fermeture automatique des portes ??", ironise un autre internaute, qui comme beaucoup, se questionnent sur la crédibilité de la plainte. Il faut dire que l’heure et l’endroit des faits a de quoi interroger les fans. Que faisait le joueur aussi tard dans un lieu réputé pour sa prostitution ? Pour une grande partie de la toile, le joueur en question se serait rendu au Bois de Boulogne de son plein gré.

Un chantage fait au joueur

Finalement, le média RMC Sport apporte de nouvelles révélations sur cette mystérieuse affaire. En montant dans le véhicule du joueur, la prostituée aurait demandé à être déposée à un endroit précis, sans quoi, elle ne rendrait pas le téléphone du joueur. Un chantage, auquel le joueur aurait cédé, avant de se rendre au commissariat pour porter plainte.